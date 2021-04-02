По итогам 2020 года Индекс качества городской среды в Самарской области вырос

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Сегодня Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2020 год. По итогам прошлого года достигнуть нужной отметки Индекса для признания среды благоприятной смогли 76 городов. Таким образом, общее количество городов с благоприятной городской средой достигло 375, что на 18 городов больше, чем планировалось достигнуть по плану федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2020 году Индекс был подсчитан для 1116 российских городов. При этом комфортная городская среда была зафиксирована в каждом третьем городе — доля таких городов составила 33,6%. К 2024 году, согласно федеральному проекту, их станет в два раза больше: плановый показатель — 60% городов с благоприятной городской средой от общего числа.

По итогам 2020 года среди 11 городов Самарской области комфортная городская среда признана в двух: Тольятти – 208 баллов (в 2019 году количество баллов составляло 193) и Жигулевске – значение ИКГС составило 182 балла (в 2019 году 171). В 8 городах зафиксирован прирост значения ИКГС, что также говорит о повышении уровня комфортности проживания в Самарской области.

Стоит отметить об успешной реализации на территории региона федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В регионе он реализуется под контролем Губернатора Дмитрия Азарова. За последние три года в рамках программы в Самарской области благоустроили 1024 двора и 477 общественных пространств, в 2020 году было благоустроено 154 общественных пространства и 323 дворовых территорий.

Большой вклад в развитие городской среды обеспечивается за счет участия городов Самарской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За три последних года 8 проектов Самарской области стали победителями. Пять из них уже реализованы, еще три в процессе реализации.

Напомним, что один из критериев Индекса — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам городского развития. Именно граждане создают запрос на определенные территории. Только они знают, что именно им необходимо для комфортной жизни, чего им не хватает в городе в целом или рядом с домом. Диалог с жителями и обсуждение с ними ключевых решений позволяет создавать современные и востребованные общественные пространства.

Одним из инструментов широкого вовлечения горожан в процессы, связанные с повышением качества городской̆ среды является в том числе и запуск работы единой платформы онлайн голосования по благоустройству.

Голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru. На сайте платформы будет собран перечень всех возможных территорий к благоустройству, а также перечень дизайн-проектов, из которых можно будет выбрать наилучший. Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство на 2022 год.