Пилотажная группа «Русь» в небе над Самарой

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12 августа Самарская область вместе со всей страной отмечает День Военно-воздушных сил.



Центральным событием дня стало выступление легендарной пилотажной группы «Русь» и Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России. В самарском небе российские асы показали сложнейшие элементы высшего пилотажа. Для зрелищности и безопасности экипажи использовали системы дымообразования, оставляя в небе разноцветный шлейф.



В настоящее время и до 21:00 на 2-й очереди набережной (у ЦСКА ВВС) проходит митинг-концерт «Под небом единым», приуроченный к празднованию Дня Военно-воздушных сил и организованный в поддержку российских военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, а также работают тематические площадки и выставки.