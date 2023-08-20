Первый канал начинает съемки нового проекта "Голос. Уже не дети"

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Первый канал начинает съемки новой версии вокального проекта "Голос. Уже не дети", наставниками станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

"Первый канал начинает съемки новой версии главного вокального проекта страны. "Голос. Уже не дети" – это формат "Всех звезд" (All Stars), участие в котором примут те, кому уже посчастливилось подниматься на знаменитую сцену в любом из десяти прошедших сезонов детского "Голоса",- говорится в сообщении.

Наставниками команд станут Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, уточнили в пресс-службе.

Среди участников шоу будут победители и финалисты разных сезонов, в том числе Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт, Олеся Казаченко, Владислав Тюкин, Елизавета Трофимова, Мирон Проворов, Аделия Загребина, Анна Доровская, отметили в пресс-службе.

Ведущей шоу станет Яна Чурикова, добавили в пресс-службе.

Фото: ru.freepik.com