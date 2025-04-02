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Первая всероссийская акция Игрушка ветерану собрала больше 1000 работ

2 апреля 2025 11:24
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Первая всероссийская акция Игрушка ветерану собрала больше 1000 работ

Более 1000 мягких игрушек и открыток фронтовикам собрала всероссийская акция «Игрушка ветерану», приуроченная к 80-й годовщине Великой Победы, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Акция впервые была запущена в рамках Международной премии «Экология – дело каждого». Участие приняли взрослые и дети из российских регионов и ближнего зарубежья. Они создали своими руками плюшевых белых медведей – символ премии и написали на открытках ветеранам самые добрые пожелания. Все подарки будут переданы фронтовикам, проживающим в разных городах страны. 

Принять участие в доброй акции и сказать участникам Великой Отечественной войны «спасибо» пожелали сотни россиян от Камчатки до Крыма. Воспитанники детских домов, дошкольники, школьники и студенты, педагоги и инженеры, многодетные семьи и пенсионеры прислали в адрес премии «Экология – дело каждого» трогательные письма ветеранам и сделанные своими руками мягкие игрушки. 

Руководитель природоохранной службы Светлана Радионова поблагодарила участников акции «Игрушка ветерану» за душевный, не дежурный подход к подаркам для фронтовиков. Белых медведей связали крючком и спицами, украсили милыми шарфиками и красными сердцами, бумажными букетами и яркими лентами, нарядили в галстуки и вышитые жилетки, модные кеды и шапки-ушанки, сшили им пилотки со звездой и даже набили душистой лавандой. Все эти творческие работы будут вручены ветеранам в преддверии 80-й годовщины Великой Победы. В каждую игрушку авторы вложили частичку своей души.

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