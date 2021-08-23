Перепутали трафареты: в Севастополе ошиблись нанося на асфальт надпись "дети"

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Дорожные службы в Севастополе допустили ошибку при нанесении на асфальт надписи "дети", причина – человеческий фактор, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее в соцсетях появилось фото, где на одной из улиц Севастополя вместо слова "дети" на асфальте написано "тиде".

"Сыграл человеческий фактор. Сотрудники частной дорожной компании наносили поздно вечером разметку и ошиблись трафаретами", - сказали в департаменте, добавив, что надпись на асфальте уже закрашена.

фото из открытых источников