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Педиатр: карамель и леденцы наиболее опасны для детей до пяти лет

19 декабря 2022 15:29
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Врач отметила, что дети младшего возраста не умеют правильно есть такие конфеты, пытаясь кусать их и грызть.

Карамель и леденцы наиболее опасны для здоровья детей в возрасте четырех-пяти лет, хотя вред от них сохраняется и в более старшем возрасте. Об этом 18 декабря «Газете.Ru» рассказала педиатр, гастроэнтеролог, ведущий аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Елена Грек, пишут "Известия".

Она отметила, что дети младшего возраста не умеют правильно есть такие конфеты, пытаясь кусать их и грызть.

«Это не просто вредно для зубов, но и может привести к тому, что ребенок подавится целой конфетой или его кусочком», — предупредила врач.

По ее словам, карамель и леденцы остаются вредными, хотя и не такими опасными, в более старшем возрасте. Например, эти продукты чаще всего провоцируют развитие кариеса.

«Кроме того, в состав леденцов часто входит огромное количество вредных пищевых добавок и синтетических красителей, например искусственные красители E129 и E110, которые запрещено использовать в пищевой промышленности в ряде стран. Эти добавки способны вызывать сильную аллергическую реакцию, сыпь, отек слизистых носоглотки, тошноту и боли в животе», — отметила Грек.

Кроме того, красители могут оказывать негативный эффект на центральную нервную систему ребенка, провоцируя синдром дефицита внимания и гиперактивность.

 

Фото: ru.freepik.com

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