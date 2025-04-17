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Пасхальное богослужение из Софийского собора Самары покажут на телеканалах области

17 апреля 2025 18:18
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Пасхальное богослужение из Софийского собора Самары покажут на телеканалах области

 

Православные христиане в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года встретят один из главных церковных праздников – Воскресение Христово. Во всех храмах Самарской области пройдут торжественные богослужения. Главную Пасхальную службу проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе региональной столицы.

Жители Самарской области смогут присоединиться к великому событию православного праздничного календаря. Телеканал «Губерния» организует прямую телевизионную трансляцию из Софийского собора. Она начнется 19 апреля в 23:30 по местному времени. Кроме того, подключиться к онлайн-трансляции можно будет на портале sovainfo.ru и в группе СОВА ВКонтакте.

Также Пасхальное богослужение в прямом эфире покажут телеканалы «Самара-ГИС» и «Тольятти 24». Прямое включение будет и в паблике «Самарская область» ВКонтакте.

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