Пасхальное богослужение из Софийского собора Самары покажут на телеканалах области

Православные христиане в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года встретят один из главных церковных праздников – Воскресение Христово. Во всех храмах Самарской области пройдут торжественные богослужения. Главную Пасхальную службу проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе региональной столицы.
Жители Самарской области смогут присоединиться к великому событию православного праздничного календаря. Телеканал «Губерния» организует прямую телевизионную трансляцию из Софийского собора. Она начнется 19 апреля в 23:30 по местному времени. Кроме того, подключиться к онлайн-трансляции можно будет на портале sovainfo.ru и в группе СОВА ВКонтакте.
Также Пасхальное богослужение в прямом эфире покажут телеканалы «Самара-ГИС» и «Тольятти 24». Прямое включение будет и в паблике «Самарская область» ВКонтакте.