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Парад Памяти в Самарской области: на фоне сложной эпидситуации все события перенесутся в онлайн

5 ноября 2021 11:46
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Руководитель штаба по подготовке и проведению Парада Памяти Инна Жичкина рассказала, как пройдет мероприятие 7 ноября 2021 года.

Руководитель штаба по подготовке и проведению Парада Памяти Инна Жичкина рассказала, как пройдет мероприятие 7 ноября 2021 года. На фоне сложной эпидситуации в Самарской области все события перенесутся в онлайн.

Общественный деятель отметила:

"В этом году, несмотря на 80-летие запасной столицы, 80-летие легендарного военного Парада 7 ноября из-за сложной ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией, все проводится в онлайн-режиме. На площади Куйбышева 7 ноября парада и реконструкции не будет, не будет салюта".

Инна Жичкина выразила надежду, что в следующем году удастся организовать все в привычном формате. А в этот раз люди могут из дома присоединиться ко всем челленджам. Она пояснила:

"Мы предлагаем два формата: "Парад Памяти в моей жизни", "Мой Парад Памяти", где люди могут выложить фотографии с прошлых парадов, с патриотических мероприятий, где они принимали участие за 11 лет - именно столько в этом году исполняется проекту. Они могут рассказать, как они участвовали, как это важно для подрастающего поколения, для ветеранов. И второй, конечно, связан с историей Куйбышева - запасной столицы. В город было эвакуировано 123 промышленных предприятия. Мы потомки тех людей, которые тогда приехали в наш регион. Мои бабушка и дедушка были эвакуированы заводом "Прогресс" из Москвы".

По ее словам, во многих семьях, учреждениях есть истории, связанные с запасной столицей.

Инна Жичкина добавила:

"Просьба оставаться дома, включаться в эти форматы. Традиционно Парад Памяти будет проходить в 12 часов. Прохождения были записаны заранее - каждого отдельного учебного заведения, не смешивая классы, каждого отдельного промышленного мероприятия. Мы ждем ваших активностей в онлайн-формате. На самой площади Куйбышева в течение нескольких недель будет выставка. Поэтому каждый может спокойно прийти, ознакомиться с историей запасной столицы, посмотреть хроникальные фотографии. А также увидеть итоги работы Парада Памяти за 11 лет его проведения. Он сплотил 27 регионов и 25 стран мира".

 

 Фото: Юлия Рубцова/СОВА

Теги: Самара

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