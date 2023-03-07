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«Отражённый свет»: в СОУНБ познакомят с живописью и графикой православного священника Дмитрия Краснова

7 марта 2023 15:26
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Дмитрий Краснов – православный священник. Служит в приходе Кирилла и Мефодия.

9 марта в 18.00 в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) состоится вернисаж Дмитрия Краснова «Отражённый свет».

Это будет первая персональная выставка Дмитрия Краснова. 

Дмитрий Краснов – православный священник. Служит в приходе Кирилла и Мефодия. В отрочестве он закончил художественную школу, в юности около полутора лет проучился в Самарском художественном училище, а потом надолго оставил искусство, будучи занят иными формами духовного роста. Постепенно живопись и графика снова обрели своё место в жизни о. Дмитрия, ибо если уж человек родился художником, то кем бы он ни стал впоследствии, художником он быть не перестанет.

По словам организаторов выставки, художник отражает свет наитий тысячами разнонаправленных зеркал воображения и трансформирует его в образные ряды, которые обретают форму в живописи и графике… Несколько лет Дмитрий Краснов работал над максимально точным воплощением таких трансформаций в изобразительном искусстве. Результатом его труда стало внушительное количество картин, и художник осознал, что пришло время делиться отражённым светом. Так возникла идея выставки в локации «Открытое пространство».

Познакомиться с творчеством Дмитрия Краснова можно до 9 апреля 2023 года.

Вход свободный   12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

 

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