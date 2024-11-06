«Открытая лабораторная» в Самарской области пройдет в метавселенной и не только

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В этом году Самарская область первой в России начнет массовую акцию по проверке научных знаний. Некоторые площадки будут ждать жителей региона уже 8 ноября. Большая часть откроется в единый день начала акции 9 ноября. География «Открытой лабораторной» («Лабы») этого года – от Калининграда до Владивостока. В Самаре главной площадкой станет Самарский политех.

– Самая северная точка акции – атомный ледокол «Ленин» в Мурманске, поэтому на афише изображено мощное судно. Меня это вдохновило на то, чтобы, во-первых, в качестве одной из локаций выбрать судостроительный и судоремонтный завод «Нефтефлот», совместно с которым Самарский политех обучает студентов по программе дополнительного образования «Кораблестроение», и подшефную предприятию школу № 55. Во-вторых, появилась идея слогана «На одной волне», который объединил бы всех самарских партнеров акции, а их у нас 16! Получается красивая региональная история и стильный самарский мерч! – отмечает координатор акции в Самарской области, редактор управления пресс-службы и информации Самарского политеха Ксения Морозова.

Еще одна фишка этого года – проведение акции в метавселенной Minecraft. Ее разработали студенты направления подготовки Реклама и связи с общественностью Самарского университета.

– Метавселенная (или же метаверс) – альтернативная реальность, слияние физического и цифрового пространства, – поясняет студентка Самарского университета Юлия Афанасьева. – Метавселенная позволяет прожить человеку те сценарии, которые невозможны в реальном мире. Важно отличать метавселенную от обычного виртуального пространства или видеоигры. События невозможно поставить на паузу, они происходят в настоящий момент времени. Кроме этого, можно зарабатывать деньги и самостоятельно ими распоряжаться. Наконец, здесь нет лимита на количество участников, а это то, что нужно для нашей целевой аудитории. Гости нашей площадки в комфортной для них обстановке послушают лекцию и напишут лабораторную.

Инструкция по подключению будет размещена в Телеграм-канале площадки: https://t.me/SamaraUniversityminecraft.

Сценарий «Лабы» следующий: участники («лаборанты») выбирают любую понравившуюся площадку, получают небольшие сувениры, слушают на месте лекцию ведущего («завлаба»), пишут тест, разбирают каждое задание с ученым и получают подарки.

8 ноября

Самарская областная библиотека для молодёжи:

https://openlaba.timepad.ru/event/3094936/

Бар «Хват» https://openlaba.timepad.ru/event/3088172/

9 ноября

Самарский государственный технический университет:

https://openlaba.timepad.ru/event/3088158/

Тольяттинский государственный университет:

https://openlaba.timepad.ru/event/3089179/

Самарский государственный медицинский университет:

https://openlaba.timepad.ru/event/3089146/

Метавселенная филфака Самарского университета:

https://openlaba.timepad.ru/event/3094625/

Дума городского округа Новокуйбышевск:

https://openlaba.timepad.ru/event/3088436/

Музейно-выставочный центр «Самара Космическая»:

https://openlaba.timepad.ru/event/3089112/6

Самарский театр драмы им. Горького

https://openlaba.timepad.ru/event/3089135/

10 ноября

Солидарность Самара Арена» (матч Крылья Советов – ЦСКА)

https://openlaba.timepad.ru/event/3107033/



Кроме этого, акция пройдет на заводе «ТЯЖМАШ», в Акрон-Академии футбола имени Юрия Коноплева, Самарском университете и школах Нефтегорска и села Алексеевка (Алексеевский район).

Открытую лабораторную в 2024 году проводит сообщество российских популяризаторов науки и научных коммуникаторов.