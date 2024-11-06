«Открытая лабораторная» в Самарской области пройдет в метавселенной и не только

Я нашел ошибку
Главные новости:
Появилась возможность обновить музыкальные инструменты, приобрести новое звуковое и световое оборудование, оргтехнику и многое другое.
В 2024 году Детская школа искусств посёлка Безенчук стала участником нацпроекта «Культура»
К участию допускаются жители Самарской области в возрасте от 18 до 59 лет при наличии медицинского допуска.
В Самаре состоится областной физкультурно-спортивный фестиваль "Самара. Фиджитал. ГТО"
Именную стипендию «РКС-Самара» будут получать четыре студента, которые учатся по специальности «Водоснабжение и водоотведение» в АСА СамГТУ.
"РКС-Самара" назначили именные стипендии студентам профильного направления на 2024-25 учебный год
Аграрии Самарской области убрали чуть более 1 миллиона 210 тысяч гектаров полей
Аграрии Самарской области убрали чуть более 1 миллиона 210 тысяч гектаров полей
В Самаре на проспекте Ленина с рельсов сошел трамвай
В Самаре на проспекте Ленина с рельсов сошел трамвай
В Самарском политехе откроют памятник героям СВО
В Самарском политехе откроют памятник героям СВО
На отлов бездомных животных до конца года власти Самары потратят 5,1 млн рублей
На отлов бездомных животных до конца года власти Самары потратят 5,1 млн рублей
В корпусе Самарского университета горела аудитория
В корпусе Самарского университета горела аудитория
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.06
0.51
EUR 106.89
0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Открытая лабораторная» в Самарской области пройдет в метавселенной и не только

6 ноября 2024 12:37
152
«Открытая лабораторная» в Самарской области пройдет в метавселенной и не только

В этом году Самарская область первой в России начнет массовую акцию по проверке научных знаний. Некоторые площадки будут ждать жителей региона уже 8 ноября. Большая часть откроется в единый день начала акции 9 ноября. География «Открытой лабораторной» («Лабы») этого года – от Калининграда до Владивостока. В Самаре главной площадкой станет Самарский политех.

– Самая северная точка акции – атомный ледокол «Ленин» в Мурманске, поэтому на афише изображено мощное судно. Меня это вдохновило на то, чтобы, во-первых, в качестве одной из локаций выбрать судостроительный и судоремонтный завод «Нефтефлот», совместно с которым Самарский политех обучает студентов по программе дополнительного образования «Кораблестроение», и подшефную предприятию школу № 55. Во-вторых, появилась идея слогана «На одной волне», который объединил бы всех самарских партнеров акции, а их у нас 16! Получается красивая региональная история и стильный самарский мерч! – отмечает координатор акции в Самарской области, редактор управления пресс-службы и информации Самарского политеха Ксения Морозова.

Еще одна фишка этого года – проведение акции в метавселенной Minecraft. Ее разработали студенты направления подготовки Реклама и связи с общественностью Самарского университета.

– Метавселенная (или же метаверс) – альтернативная реальность, слияние физического и цифрового пространства, – поясняет студентка Самарского университета Юлия Афанасьева. – Метавселенная позволяет прожить человеку те сценарии, которые невозможны в реальном мире. Важно отличать метавселенную от обычного виртуального пространства или видеоигры. События невозможно поставить на паузу, они происходят в настоящий момент времени. Кроме этого, можно зарабатывать деньги и самостоятельно ими распоряжаться. Наконец, здесь нет лимита на количество участников, а это то, что нужно для нашей целевой аудитории. Гости нашей площадки в комфортной для них обстановке послушают лекцию и напишут лабораторную.

Инструкция по подключению будет размещена в Телеграм-канале площадки: https://t.me/SamaraUniversityminecraft.

 

Сценарий «Лабы» следующий: участники («лаборанты») выбирают любую понравившуюся площадку, получают небольшие сувениры, слушают на месте лекцию ведущего («завлаба»), пишут тест, разбирают каждое задание с ученым и получают подарки.

 

8 ноября

Самарская областная библиотека для молодёжи:

https://openlaba.timepad.ru/event/3094936/

Бар «Хват» https://openlaba.timepad.ru/event/3088172/

 

9 ноября

Самарский государственный технический университет:

https://openlaba.timepad.ru/event/3088158/

Тольяттинский государственный университет:

https://openlaba.timepad.ru/event/3089179/

Самарский государственный медицинский университет:

https://openlaba.timepad.ru/event/3089146/

Метавселенная филфака Самарского университета:

https://openlaba.timepad.ru/event/3094625/

Дума городского округа Новокуйбышевск:

https://openlaba.timepad.ru/event/3088436/

Музейно-выставочный центр «Самара Космическая»:

https://openlaba.timepad.ru/event/3089112/6

Самарский театр драмы им. Горького

https://openlaba.timepad.ru/event/3089135/

 

10 ноября

Солидарность Самара Арена» (матч Крылья Советов – ЦСКА)

https://openlaba.timepad.ru/event/3107033/
 

Кроме этого, акция пройдет на заводе «ТЯЖМАШ», в Акрон-Академии футбола имени Юрия Коноплева, Самарском университете и школах Нефтегорска и села Алексеевка (Алексеевский район).

Открытую лабораторную в 2024 году проводит сообщество российских популяризаторов науки и научных коммуникаторов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
6 ноября 2024  13:05
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
129
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
5 ноября 2024  13:44
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
737
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
5 ноября 2024  12:47
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
362
Снегопад в Самаре: в ночь сегодня выводили 100 единиц спецтехники
5 ноября 2024  10:46
Снегопад в Самаре: в ночь сегодня выводили 100 единиц спецтехники
450
В День народного единства в Самаре открылась выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа»
4 ноября 2024  21:40
В День народного единства в Самаре открылась выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа»
1546
Весь список