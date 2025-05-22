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Открыт прием заявок на конкурс проектов Фонда Тимченко «Добрый спорт»

22 мая 2025 16:20
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В конкурсе Фонда Тимченко «Добрый спорт» могут принять участие организации, реализующие проекты по развитию детского любительского массового спорта.

В конкурсе Фонда Тимченко «Добрый спорт» могут принять участие организации, реализующие проекты по развитию детского любительского массового спорта.

Конкурс призван создать новые возможности в малых городах и сёлах для детей и раскрыть их потенциал с помощью командного дворового спорта и секций по шахматам.

Средства поддержки могут быть направлены на:
- Приобретение спортивного инвентаря и экипировки.
-Строительство, реконструкцию и монтаж объектов уличной спортивной инфраструктуры.
- Проведение спортивно-образовательных развивающих мероприятий.

Участники смогут подать одну заявку в одной из четырёх номинаций:
Добрый лёд
Для проектов, способствующих развитию и популяризации дворового хоккея (хоккей с шайбой, хоккей на валенках).
В этой номинации участниками конкурса могут стать НКО и ТОС, зарегистрированные на территории РФ, реализующие свои проекты на территориях с населением до 70 тыс. человек. Организации-победители получат финансовую поддержку до 2 млн руб.
Команда нашего двора

Для проектов, способствующих развитию и популяризации дворовых командных видов спорта (футбол, флорбол, баскетбол, стритбол, волейбол, лапта, гандбол, регби, хоккей на траве).

В этой номинации участниками конкурса могут стать НКО и ТОС, зарегистрированные на территории РФ, реализующие свои проекты на территориях с населением до 70 тыс. человек. Организации-победители получат финансовую поддержку до 1 млн руб.

Сильный ход
Для проектов, направленных на поддержку шахматных инициатив среди детей и подростков, организацию и проведение соревнований для школ, создание секций в домах культуры, дошкольных учреждениях, сельских клубах на малых территориях. Соорганизатор конкурса в этой номинации — Федерация шахмат России.
Участниками могут стать НКО, ТОС и бюджетные учреждения, зарегистрированные на территории РФ, реализующие свои проекты на территориях с населением до 70 тыс. человек. Организации-победители получат финансовую поддержку до 300 тыс. руб.

Выпускники
Для проектов, направленных на поддержку дворового спорта и шахмат, включающих организацию региональных и межрегиональных спортивных мероприятий.  

В этой номинации участниками конкурса могут стать победители конкурсов Фонда Тимченко «Добрый лёд» 2013-2023 гг. и «Добрый спорт» 2025 года: НКО, ТОС и бюджетные учреждения, зарегистрированные на территории РФ, реализующие свои проекты на территориях с населением до 200 тыс. человек. Организации-победители получат финансовую поддержку до 2 млн руб.

Для участия в конкурсе «Добрый спорт» может потребоваться софинансирование, подробности на сайте и в положении.
Конкурс проводится на территории восьми федеральных округов: Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского, Северо-Западного, Южного, Уральского и Дальневосточного.

Заявки принимаются с 20 мая по 10 июля 2025 года через онлайн-систему.

Все победители получат экспертную и методическую поддержку, возможность обучения и обмена опытом, а также участия в мероприятиях Фонда.

Оператор конкурса — Благотворительный фонд «Добрый город Петербург».

 

 

Фото:  Фонд Тимченко

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