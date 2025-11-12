Отделение СФР по Самарской области предоставило собак-поводырей 15 жителям региона с нарушениями зрения

Я нашел ошибку
Главные новости:
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Отделение СФР по Самарской области предоставило собак-поводырей 15 жителям региона с нарушениями зрения

12 ноября 2025 11:40
149
Отделение СФР по Самарской области предоставило собак-поводырей 15 жителям региона с нарушениями зрения

13 ноября отмечается Международный день слепых — дата, которая напоминает всем нам о трудностях, с которыми сталкиваются незрячие люди, об их успехах, достижениях, а также о важности создания инклюзивной среды. Для такой категории граждан по линии Отделения СФР по Самарской области предусмотрена комплексная поддержка: установление пенсии по инвалидности, обеспечение набором социальных услуг, техническими средствами реабилитации. На сегодняшний день наиболее необычным из таких средств реабилитации, собакой-проводником, обеспечены 15 жителей региона.

Правом на получение собаки-проводника обладают люди с инвалидностью I группы по зрению, в чьей индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) зафиксирована необходимость в такой помощи.

«Специально обученные собаки-проводники отлично ориентируются в городском пространстве, запоминают множество маршрутов, предупреждают о возможных опасностях и препятствиях, помогая людям с нарушениями зрения свободно и уверенно передвигаться по улицам», — рассказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Гражданам, которым собака-проводник необходима по медицинским показаниям, нужно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Самарской области с заявлением и заполнить анкету. В ней потребуется указать информацию о себе, об условиях проживания для будущего питомца, предпочтения по полу, характеру, окрасу и породе животного. Собака-проводник вместе со специальным снаряжением передается незрячему человеку бесплатно и не подлежит дальнейшим продаже или дарению.

Кроме того, Отделение СФР по Самарской области ежегодно возмещает расходы владельцам собак-поводырей на содержание и ветеринарное обслуживание животного. Размер компенсации в 2025 году составляет 37 832,53 рублей и ежегодно индексируется. Оформить ее можно в клиентской службе регионального Отделения СФР. Для этого необходимо иметь справку из ветеринарного учреждения, полученную не более чем за 30 дней до обращения, паспорт собаки и банковские реквизиты.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
133
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
342
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
375
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
341
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
231
Весь список