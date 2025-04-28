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Отделение СФР по Самарской области досрочно перечислит детские пособия семьям региона в связи с майскими праздниками

28 апреля 2025 15:32
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Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на банковский счет утром, то необходимо дождаться зачисления средств до окончания дня.

Отделение СФР по Самарской области досрочно перечислит детские пособия семьям региона в связи с майскими праздниками.

В связи с майскими праздниками с 1 по 4 число, на которые приходится выплата детских пособий через кредитные организации за апрель, средства будут зачислены досрочно. 29 апреля на счета граждан поступят следующие выплаты:

- ежемесячное пособие в связи рождением и воспитанием ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим родителям;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную

службу по призыву;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Получателям ежемесячной выплаты из средств материнского капитала средства поступят 5 мая.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено 7 мая.

Напоминаем, что выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на банковский счет утром, то необходимо дождаться зачисления средств до окончания дня.

Важно! Если родители получают указанные пособия в организации федеральной почтовой связи, то выплаты можно будет получить в соответствии с графиком до 25 мая.

Получить консультацию специалистов Отделения по Самарской области можно по телефону единого контакт-центра (ЕКЦ): 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.

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