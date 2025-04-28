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Отделение СФР по Самарской области досрочно перечислит детские пособия семьям региона в связи с майскими праздниками.

В связи с майскими праздниками с 1 по 4 число, на которые приходится выплата детских пособий через кредитные организации за апрель, средства будут зачислены досрочно. 29 апреля на счета граждан поступят следующие выплаты:

- ежемесячное пособие в связи рождением и воспитанием ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим родителям;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную

службу по призыву;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Получателям ежемесячной выплаты из средств материнского капитала средства поступят 5 мая.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено 7 мая.

Напоминаем, что выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на банковский счет утром, то необходимо дождаться зачисления средств до окончания дня.

Важно! Если родители получают указанные пособия в организации федеральной почтовой связи, то выплаты можно будет получить в соответствии с графиком до 25 мая.

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