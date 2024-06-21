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Отделение СФР по Самарской области дополнило лицевые счета 9,8 тысячи жителей региона

21 июня 2024 13:25
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Отделение СФР по Самарской области дополнило лицевые счета 9,8 тысячи жителей региона

Индивидуальный лицевой счёт (ИЛС) — это электронный документ, в котором отражены данные о трудовом стаже и пенсионных правах гражданина. С начала года Отделение СФР по Самарской области дополнило лицевые счета 9860 жителей региона.

«От точности и полноты отражённых в ИЛС сведений зависит размер будущей пенсии. Поэтому если человек понял, что какие-либо данные отсутствуют, у него есть возможность их дополнить. Сделать это он может, обратившись в региональное Отделение СФР с заявлением о корректировке ИЛС», — пояснила управляющий ОСФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Индивидуальный лицевой счёт может быть дополнен недостающими данными о стаже, заработке или о нестраховых периодах, к которым относятся служба в армии, уход за ребенком до полутора лет, уход за престарелым, а также время проживания с супругом-военнослужащим в местностях, где возможность трудоустройства отсутствует.

Проверить, какие сведения для установления будущей пенсии были отражены в ИЛС, можно лично в клиентских службах ОСФР по Самарской области, МФЦ, а также дистанционно на портале Госуслуг.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональный линии — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30).

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