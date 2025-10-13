«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации

193

С 13 по 19 октября в Самарской областной детской библиотеке пройдет традиционная Неделя профориентации «От увлеченности к профессии». 6+

Чему нужно научить детей прямо сейчас, чтобы им было интереснее и комфортнее жить в будущем? Чем они будут заниматься, когда вырастут? Какую профессию себе выберут? Ответы на эти и многие другие вопросы будут искать участники мероприятий.

Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий: посетить встречи с признанными профессионалами, мастер-классы и информационные выставки, пройти тестирование с психологом и многое другое.

Открытие Недели проведет учитель истории и блогер канала «Историк в телефоне» Надежда Доронина. Также к Неделе присоединятся Мартемьянов Матвей, награжденный медалью «За отвагу», и Яковлев Владислав, обладатель медали Суворова. Участники губернаторской программы «Школа героев» поделятся важными уроками о мужестве, патриотизме и служении своей стране.

Еще одним гостем Недели станет журналист и заместитель директора Самарского областного вещательного агентства Татьяна Потоцкая, которая обсудит значимость документирования событий и их представления широкой аудитории. Иван Яшков, ведущий специалист сектора адаптации и профориентации ПАО «ОДК-Кузнецов» расскажет о профессиях в сфере производства авиационных двигателей. Юлия Николаева – уполномоченный по правам ребенка в Самарской области, расскажет о важности знания своих прав и обязанностей, а также о способах защиты интересов детей.

Фото: минкульт СО