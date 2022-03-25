Осужденные, содержащиеся в исправительных центрах УФСИН СО, трудятся в 13 сферах деятельности

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В уголовно-исполнительной системе Самарской области созданы два исправительных центра. В них содержатся осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ. Они задействованы в 13 сферах деятельности. Среди них – жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и уборка улиц, переработка твердых бытовых отходов, производство продуктов питания.

Для расширения практики привлечения осужденных к работе предполагается участие бизнес-сообщества в трудоустройстве на предприятиях, в том числе и при строительстве крупных объектов. К 2024 году в исправительных центрах планируется кратное увеличение размещения осужденных к принудительным работам. В 2030 году – в полном объеме.

Примечательно, что осужденные не вправе отказаться от предложеной работы, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области