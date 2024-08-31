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Осень придет в российские регионы на 2 недели позже

31 августа 2024 11:58
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Осень придет в российские регионы на 2 недели позже

В начале календарной осени в большинстве районов на Русской равнине температурный режим окажется на 2-4 градуса выше нормы. Исключение составит только север региона, здесь природа будет реализовывать прохладный погодный сценарий.

В таком же ключе будут развиваться атмосферные процессы на территории Сибири. А вот большая часть Дальнего Востока окажется в области теплой температурной аномалии, и средняя температура на 1-3 градуса превысит многолетние значения, сообщает телеканал "Россия 24".

В Центральной России всю первую декаду сентября температурный режим будет вполне летний, средняя температура существенно превысит необходимый порог в 15 градусов. Метеорологическая осень начнется лишь в середине месяца – это почти на две недели позже климатических сроков.

А в конце второй декады ожидается мощное арктическое вторжение, так что показания термометров окажутся почти на 4 градуса ниже нормы. И лишь в финале сентября вновь появятся шансы на потепление, пишет Смотрим.

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