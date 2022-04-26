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Организация патриотической акции «Бессмертный полк» на территории Самарской области

26 апреля 2022 19:22
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«Бессмертный полк»:  изготовление фотографий.

Порядок приема МАУ «МФЦ» фотографий для изготовления фотографий формата А4 для участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Приём фотографий и заявок для распечатки фотографий формата А4 (далее – фото А4) осуществляется в зоне помощи (ресепшен) в отделениях МФЦ.

Срок изготовления и выдачи фото А4 – 5 (пять) рабочих дней, включая день приема.

Выдача осуществляется на 5 (пятый) рабочий день после 16.00 в офисе приема.

Последний день приема для изготовления фото А4 – 29 апреля, выдача которых будет организована 04, 05, 06 мая.

Фотографии для распечатывания фото А4 должна быть на бумаге. Фотографии на электронных носителях НЕ принимаются.

Описание готовой продукции: фото А4 без ламинирования и штандарта.

Адреса пунктов по изготовлению фотографий в городском округе Тольятти 

Организация патриотической акции «Бессмертный полк» на территории Самарской области

В городском округе Самара:

Колонна патриотической акции «Бессмертный полк» пройдет по ул. Молодогвардейской через площадь Куйбышева до ул. Маяковского. 

Начало формирование колонны с 08.00. Пункты КПП будут открыты с 8.00.

Формирование колонны будет по ул. Молодогвардейская угол ул. Некрасовская. 

Вход через КПП:

КПП – переулок Высоцкого со стороны ул. Галактионовской (ОСНОВНОЙ);

КПП – ул. Некрасовская со стороны ул. Галактионовской и ул. Фрунзе;

КПП – ул. Ленинградская.

Начало движения колонны в 11.00. 

Колонна пройдет по ул. Молодогвардейская через площадь Куйбышева
до ул. Маяковского. В районе формирования колонны патриотической акции «Бессмертный полк», а также по ходу следования колонны будет организовано видеотрансляция военного парада на мультимедийных экранах. По маршруту движения колонны будет организовано музыкальное сопровождение в виде песен военных лет, песен о Победе и Бессмертном полку в исполнении музыкальных коллективов.

Внутри колонны организована работа волонтеров.

В городском округе Тольятти:

Колонна БП пройдет по одной из центральных улиц – ул. Юбилейная от улицы Свердлова до бульвара Приморский.

Сбор участников акции «Бессмертный полк» будет проходить с 09.00 от ул. Свердлова до дома 6 по ул. Юбилейная. 

Пункт КПП будет организован на ул. Юбилейная, у дома 6. 

Начало движения колонны с 11.00.

Участники пройдут мимо Парка Победы. В 3-х парковочных карманах Парка Победы и в конце ул. Юбилейная на б-ре Приморский будет стоять звуковая аппаратура и звучать песни военных лет. В 12.00 одновременно у всех звуковых машин включается метроном, далее минута молчания и в завершении звучит песня «Журавли».

По остальным муниципальным образованиям вся информация об организации колонны БП будет размещаться в местных СМИ и администрациях муниципалитета.

 

 

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