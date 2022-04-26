Порядок приема МАУ «МФЦ» фотографий для изготовления фотографий формата А4 для участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Приём фотографий и заявок для распечатки фотографий формата А4 (далее – фото А4) осуществляется в зоне помощи (ресепшен) в отделениях МФЦ.
Срок изготовления и выдачи фото А4 – 5 (пять) рабочих дней, включая день приема.
Выдача осуществляется на 5 (пятый) рабочий день после 16.00 в офисе приема.
Последний день приема для изготовления фото А4 – 29 апреля, выдача которых будет организована 04, 05, 06 мая.
Фотографии для распечатывания фото А4 должна быть на бумаге. Фотографии на электронных носителях НЕ принимаются.
Описание готовой продукции: фото А4 без ламинирования и штандарта.
Адреса пунктов по изготовлению фотографий в городском округе Тольятти
Организация патриотической акции «Бессмертный полк» на территории Самарской области
В городском округе Самара:
Колонна патриотической акции «Бессмертный полк» пройдет по ул. Молодогвардейской через площадь Куйбышева до ул. Маяковского.
Начало формирование колонны с 08.00. Пункты КПП будут открыты с 8.00.
Формирование колонны будет по ул. Молодогвардейская угол ул. Некрасовская.
Вход через КПП:
КПП – переулок Высоцкого со стороны ул. Галактионовской (ОСНОВНОЙ);
КПП – ул. Некрасовская со стороны ул. Галактионовской и ул. Фрунзе;
КПП – ул. Ленинградская.
Начало движения колонны в 11.00.
Колонна пройдет по ул. Молодогвардейская через площадь Куйбышева
до ул. Маяковского. В районе формирования колонны патриотической акции «Бессмертный полк», а также по ходу следования колонны будет организовано видеотрансляция военного парада на мультимедийных экранах. По маршруту движения колонны будет организовано музыкальное сопровождение в виде песен военных лет, песен о Победе и Бессмертном полку в исполнении музыкальных коллективов.
Внутри колонны организована работа волонтеров.
В городском округе Тольятти:
Колонна БП пройдет по одной из центральных улиц – ул. Юбилейная от улицы Свердлова до бульвара Приморский.
Сбор участников акции «Бессмертный полк» будет проходить с 09.00 от ул. Свердлова до дома 6 по ул. Юбилейная.
Пункт КПП будет организован на ул. Юбилейная, у дома 6.
Начало движения колонны с 11.00.
Участники пройдут мимо Парка Победы. В 3-х парковочных карманах Парка Победы и в конце ул. Юбилейная на б-ре Приморский будет стоять звуковая аппаратура и звучать песни военных лет. В 12.00 одновременно у всех звуковых машин включается метроном, далее минута молчания и в завершении звучит песня «Журавли».
По остальным муниципальным образованиям вся информация об организации колонны БП будет размещаться в местных СМИ и администрациях муниципалитета.