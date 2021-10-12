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Опубликовано новое постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова



Согласно постановлению:



- убирается временное ограничение (с 21:00 до 6:00) для ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общепита. Работать с заполняемостью не более 50 % они должны и в остальное время;



- разрешается работа фуд-кортов в ТЦ на определенных условиях - вход посетителей при предъявлении паспорта и документа/QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании - с 15 октября;



- запрещается проведение соревнований и спортивных мероприятий среди несовершеннолетних;



- оперштабы муниципалитетов наделены правом приостанавливать предоставление услуг физкультуры и спорта несовершеннолетним;



- приостанавливается действие социальных карт для лиц 65+. Исключение - если есть сертификат о вакцинации или сведения о перенесенном заболевании. Неиспользованные поездки можно перенести.

Фото из открытых источников