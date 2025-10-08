Я нашел ошибку
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
Опубликована архитектура деловой программы XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

8 октября 2025 10:35
187
Опубликована архитектура деловой программы XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия- спортивная держава», который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября опубликована архитектура деловой программы

Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.

Архитектура деловой программы Форума утверждена Организационным комитетом под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в этом году выстроена по четырем смысловым блокам и ключевым направлениям, которые отражают все актуальные тенденции и вопросы будущего российского спорта, как на национальном, так и на международном уровнях. Убежден, что Форум станет площадкой для конструктивного диалога по стратегическому развитию не только профессионального, но и массового спорта», - отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

Деловая составляющая Форума структурирована в четырех ключевых смысловых блоках:

- О спорт – ты мир. Международное сотрудничество;

- Экосистема;

- Создавая новый образ спорта;

- Спорт и общество.

В рамках Форума запланировано обсуждение широкого спектра значимых для развития спортивной отрасли вопросов: от возвращения России на мировую спортивную арену до медиатрендов в спорте, развития инновационных видов спорта и адаптивного спорта. 

Деловая программа форума «Россия – спортивная держава» будет компактной и ориентированной на практические результаты. Особое внимание уделено международной повестке и прикладному эффекту каждой дискуссии.

«Совместно с Фондом "Росконгресс" мы провели детальный анализ и доработку деловой программы форума. В этом году поступило около 90 предложений по проведению тематических сессий, и на текущий момент мы отобрали 35 тем, сделав акцент на качестве и практической значимости каждой. Особое внимание уделяем уровню спикеров, содержательности дискуссий и их прикладному эффекту для отрасли», - отметил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России, заместитель председателя организационного комитета Михаил Дегтярёв.

По словам главы ведомства, ключевым событием Форума станет пленарное заседание, посвящённое роли спорта в развитии общества и международного сотрудничества.

«В программе также впервые состоится встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии. В целом значительная часть дискуссий будет посвящена международной спортивной повестке и укреплению позиций России в мировом спортивном сообществе», — подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Деловая программа также включает совместное заседание Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и комиссии спортсменов Национального Олимпийского комитета Белоруссии.

Помимо традиционных видов спорта, внимание на Форуме уделено и развитию инновационных видов спорта: на РСД-2025 состоится открытый урок «Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня», вида спорта, который сочетает цифровую и физическую активности.

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».

 

8 октября 2025  13:03
122
7 октября 2025  10:01
495
6 октября 2025  11:18
443
5 октября 2025  13:47
667
5 октября 2025  12:22
708
