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Определены победители в областных военно-патриотических соревнованиях «Волжская застава» 

11 октября 2023 15:51
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В них приняли участие около 260 активистов из 28 военно-патриотических объединений региона.

С 9 по 11 октября в Кинельском районе Самарской области в Молодёжном центре «Лесная сказка» прошли военно-спортивные соревнования «Волжская застава». В них приняли участие около 260 активистов из 28 военно-патриотических объединений региона.

Программа состояла из трех блоков: военно-спортивного, военно-прикладного и теоретического и военно-тактическая игра. Кроме того, участники приняли участие в военно-тактической игре «Лазертаг». Помимо военно-спортивных соревнований участники готовили конкурсную программу, на которой сняли собственный ролик с соревнований и презентовали перед участниками. Соревнования были приурочены к 80-ой годовщине Победы советских войск в битве за Кавказ в годы Великой Отечественной войны.

«Для меня это новый опыт, и я приятно удивлен уровню организации мероприятия. Ребята готовились и выкладывались на все 100%, показывая свои морально-волевые качества, свою любовь к Родине. Это было видно в каждом соревновательном этапе. Команды работали вместе и были единым организмом и я горжусь тем, что современная молодежь способна объединиться ради общего дела», – рассказал главный судья областных военно-спортивных соревнований «Волжская застава» по итогу трех дней состязаний Илья Русинов, участник специальной военной операции.

Победителями соревнований в младшей категории стал юнармейский отряд «Гвардеец ДОСААФ» ПОУ «Отрадненская АШ ДОСААФ России»; второе место было присуждено Военно-патриотическому клубу «Дельта» СП «Спектр» ГБОУ СОШ с. Подстёпки м.р. Ставропольский Самарской области; третье место получили ребята из Военно-патриотического клуба «Ураган» ГБОУ СОШ №1 с.Кинель-Черкассы м.р. Кинель – Черкасский Самарской области.

В старшей возрастной группе первое место взяли военно-патриотический клуб «Рать» ГБПОУ СО «Тольяттинский социально – экономический колледж»; второе место - военно-патриотический клуб «Патриот» ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический колледж»; третье место – военно-патриотический клуб «Патриот» из ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж».

В категории «ПРО» первое место занял лазертаг-клуб «Волжская застава», второе место команда «Витязи» ОАО «Российские железные дороги», третье место «Дружина» ОАО «Российские железные дороги» и четвертыми стала команда СВПО «Сокол СГАУ» Самарский университет.

«За 3 дня соревнований мы выполнили нашу главную цель – наладили связи между молодежными патриотическими организациями Самарской области. Участники обрели новых товарищей и новые знания», — сказал руководитель Центра патриотического воспитания молодёжи Самарской области и руководитель проекта «Волжская застава» Илья Судин

Областные военно-спортивные соревнования проводятся в рамках программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых» и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Организаторами Соревнований являются Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» и государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики» и при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи.

 

Фото предоставлено "Центро патриотического воспитания молодежи ГБУ СО АМП"

 

 

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