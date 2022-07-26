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Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

26 июля 2022 17:07
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В 2022 году на участие в конкурсе поступило 34 заявки от 25 муниципальных образований по всем пяти номинациям.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Самарской области проводится ежегодно для выявления и отбора примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления в Самарской области по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.

Конкурс проводится по 5 номинациям:
- градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
- муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами;
- обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах;
- укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне;
- модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).

В 2022 году на участие в конкурсе поступило 34 заявки от 25 муниципальных образований по всем пяти номинациям.

Решения конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Самарской области были приняты посредством заочного голосования членов конкурсной комиссии.

В заочном голосовании приняло участие 12 членов конкурсной комиссии.

По итогам проведенного анализа данных, представленных в листах заочного голосования членами конкурсной комиссии определены победителями и допущены к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» все 34 конкурсные заявки.

Конкурсные материалы победителей регионального этапа будут направлены в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» для участия в федеральном этапе.

Муниципальные образования – победители регионального этапа конкурса

Номинация «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Категория «Городские округа и городские поселения»
городской округ Самара
городской округ Кинель
городской округ Октябрьск
городской округ Похвистнево
городское поселение Петра Дубрава муниципального района Волжский
Категория «Сельские поселения»
сельское поселение Светлодольск муниципального района Сергиевский
сельское поселение Камышла муниципального района Камышлинский
сельское поселение Подъем-Михайловка муниципального района Волжский
сельское поселение Новое Мансуркино муниципального района Похвистневский

Номинация «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»
Категория «Городские округа и городские поселения»
городской округ Самара
городской округ Похвистнево
городской округ Сызрань
Категория «Сельские поселения»
сельское поселение Богатое муниципального района Богатовский
сельское поселение Варламово муниципального района Сызранский

Номинация «Обеспечение эффективной «обратной связи»
с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан
к осуществлению (участию в осуществлении)
местного самоуправления в иных формах»
Категория «Городские округа и городские поселения»
городской округ Самара
городской округ Тольятти (2 конкурсные заявки)
городской округ Новокуйбышевск
Категория «Сельские поселения»
сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский
сельское поселение Четырла муниципального района Шенталинский
сельское поселение Приволжье муниципального района Приволжский
сельское поселение Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский

Номинация «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»
Категория «Городские округа и городские поселения»
городской округ Тольятти
городской округ Отрадный
городской округ Сызрань
Категория «Сельские поселения»
сельское поселение Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий
сельское поселение Камышла муниципального района Камышлинский
сельское поселение станция Клявлино муниципального района Клявлинский
сельское поселение Шилан муниципального района Красноярский
сельское поселение Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский
сельское поселение Шентала муниципального района Шенталинский
сельское поселение Дмитриевка муниципального района Нефтегорский

Номинация «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений
(«умный город»)»
Категория «Городские округа и городские поселения»
городской округ Самара (2 конкурсные заявки)
Категория «Сельские поселения»
нет заявок

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