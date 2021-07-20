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Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

20 июля 2021 18:12
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Состоялось заседание конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Самарской области.

В пятницу, 16 июля, состоялось заседание конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Самарской области. В этом году на участие в конкурсе поступило 28 заявок от 18 муниципальных образований по всем пяти номинациям. В финал вышли 17 муниципальных образований с 27 конкурсными заявками.

Региональный этап конкурса проводится ежегодно для выявления и отбора примеров лучшей практики среди органов местного самоуправления в Самарской области по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения.

Конкурс проводится по 5 номинациям:

– градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

– муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами;

– обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах;

– укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных   мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне;

– модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).

Конкурсные материалы победителей регионального этапа будут направлены в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» для участия в федеральном этапе.

Муниципальные образования – победители регионального этапа конкурса 

Номинация «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Категория «Городские округа и городские поселения»

городской округ Самара

городской округ Тольятти

городской округ Кинель

городской округ Октябрьск

Категория «Сельские поселения»

сельское поселение Камышла муниципального района Камышлинский

сельское поселение Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский

сельское поселение Хворостянка муниципального района Хворостянский

сельское поселение Шентала муниципального района Шенталинский

Номинация «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»

Категория «Городские округа и городские поселения»

городской округ Самара

городской округ Сызрань

городской округ Отрадный

Категория «Сельские поселения»

нет заявок

Номинация «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного  самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»

Категория «Городские округа и городские поселения»

городской округ Самара

городской округ Тольятти

городской округ Октябрьск

городской округ Новокуйбышевск

Категория «Сельские поселения»

сельское поселение Михайло-Овсянка муниципального района Пестравский

сельское поселение Денискино муниципального района Шенталинский

сельское поселение Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский

Номинация «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»

Категория «Городские округа и городские поселения»

городской округ Тольятти

городской округ Сызрань

городской округ Самара

городской округ Кинель

Категория «Сельские поселения»

сельское поселение Камышла муниципального района Камышлинский

сельское поселение станция Клявлино муниципального района Клявлинский

сельское поселение Красные Ключи муниципального района Похвистневский

сельское поселение Кармало-Аделяково муниципального района Сергиевский

Номинация «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)»

Категория «Городские округа и городские поселения»

городской округ Самара

Категория «Сельские поселения»

нет заявок

Теги: заседание конкурсная комиссия

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