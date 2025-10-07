Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 

125

В Самарской области завершился заявочный этап регионального конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования «Студент года 2025». По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.

Приём заявок проходил с 28 августа по 28 сентября. Всего на конкурс поступило 2 348 заявок от учащихся 82 образовательных организаций региона. Наиболее популярными среди участников стали номинации: «Студенческая творческая личность ссуза» (297 заявок), «Доброволец года» (210 заявок) и «Молодой профессионал года» (206 заявок). Кроме того, 88 конкурсантов подали заявки на участие в грантовом конкурсе «Росмолодёжь.Гранты», защита проектов в рамках которого также состоится на очном этапе Студента года.

«Завершение заявочной кампании показало невероятный потенциал нашей студенческой молодёжи. Более двух тысяч заявок – достойная цифра, которая говорит о высокой мотивации ребят, их активной жизненной позиции и стремлении быть лучшими в своей сфере. Мы видим, что наши студенты не только успешно осваивают образовательные программы, но и ярко проявляют себя в науке, творчестве, спорте, волонтёрстве и общественной работе. Уверен, очный этап конкурса станет настоящим праздником талантов и лидерских качеств», – прокомментировал министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Очный этап конкурса «Студент года 2025» пройдёт в Самаре с 8 по 10 октября. Участников ждут конкурсные испытания, где они представят свои достижения в 15 номинациях. Оценивать выступления будет авторитетное жюри, в состав которого вошли известные общественные деятели региона, лидеры мнений и победители конкурса прошлых лет.

Ключевым событием программы станет защита социальных проектов в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты». Участники предложат свои инициативы по разным направлениям: от развития медиа в молодёжной среде и предпринимательстве до военно-патриотических фестивалей и профориентационных курсов. Лучшие идеи получат до 1 млн рублей на дальнейшую реализацию.

Главными площадками проведения очного этапа станут Молодёжный многофункциональный центр Самарской области и Дворец культуры «Заря». Начало конкурсных испытаний запланировано на 10:00.

Организаторы конкурса «Студент года 2025»:

Министерство молодёжной политики Самарской области;

Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области;

Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области;

Агентство по реализации молодёжной политики.

Фото: министерство молодежной политики Самарской области