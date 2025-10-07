Я нашел ошибку
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 

7 октября 2025 14:12
125
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.

В Самарской области завершился заявочный этап регионального конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования «Студент года 2025». По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Приём заявок проходил с 28 августа по 28 сентября. Всего на конкурс поступило 2 348 заявок от учащихся 82 образовательных организаций региона. Наиболее популярными среди участников стали номинации: «Студенческая творческая личность ссуза» (297 заявок), «Доброволец года» (210 заявок) и «Молодой профессионал года» (206 заявок). Кроме того, 88 конкурсантов подали заявки на участие в грантовом конкурсе «Росмолодёжь.Гранты», защита проектов в рамках которого также состоится на очном этапе Студента года.
«Завершение заявочной кампании показало невероятный потенциал нашей студенческой молодёжи. Более двух тысяч заявок – достойная цифра, которая говорит о высокой мотивации ребят, их активной жизненной позиции и стремлении быть лучшими в своей сфере. Мы видим, что наши студенты не только успешно осваивают образовательные программы, но и ярко проявляют себя в науке, творчестве, спорте, волонтёрстве и общественной работе. Уверен, очный этап конкурса станет настоящим праздником талантов и лидерских качеств», – прокомментировал министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.
Очный этап конкурса «Студент года 2025» пройдёт в Самаре с 8 по 10 октября. Участников ждут конкурсные испытания, где они представят свои достижения в 15 номинациях. Оценивать выступления будет авторитетное жюри, в состав которого вошли известные общественные деятели региона, лидеры мнений и победители конкурса прошлых лет.
Ключевым событием программы станет защита социальных проектов в рамках Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты». Участники предложат свои инициативы по разным направлениям: от развития медиа в молодёжной среде и предпринимательстве до военно-патриотических фестивалей и профориентационных курсов. Лучшие идеи получат до 1 млн рублей на дальнейшую реализацию.
Главными площадками проведения очного этапа станут Молодёжный многофункциональный центр Самарской области и Дворец культуры «Заря». Начало конкурсных испытаний запланировано на 10:00.

Организаторы конкурса «Студент года 2025»:
Министерство молодёжной политики Самарской области;
Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области;
Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области;
Агентство по реализации молодёжной политики.

 

 

Фото: министерство молодежной политики Самарской области

Самара

В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
194
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
334
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
571
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
609
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
745
Весь список