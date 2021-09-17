Опасные участки дорог Самарской области оснащают новыми камерами фотовидеофиксации

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Совещание по дооснащению дорог Самарской области камерами фото и видеофиксации провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Ситуация с дорожно-транспортными происшествиями на дорогах области остается тревожной – к такому выводу пришли участники совещания. Напомним, вопрос об усилении мер профилактики ДТП был основным в повестке последнего заседания областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения в июле текущего года.

Эксперты проанализировали причины происшествий с трагическим исходом и выяснили, что основная их доля приходится на определенные участки дорог и связана с нарушением скоростного режима и выездом на полосу встречного движения. Именно эти локации и дооснащают комплексами фотовидеонаблюдения. Эта работа уже началась и продолжится в будущем году.

По итогам первого полугодия текущего года фотовидеофиксация нарушений Правил дорожного движения на территории Самарской области осуществлялась с помощью 1606 камер: 1520 стационарных, 32 передвижных и 54 камер, ведущих учет на въездах-выездах на территорию региона автотранспорта с распознаванием государственных регистрационных знаков.

Для достижения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 1 июля 2021 года установлены еще 15 средств видеонаблюдения.

Кроме того, по итогам решения комиссии по безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области была разработана адресная программа, которая содержала перечень аварийно-опасных участков региональных и федеральных дорог Самарской области, на средства областного бюджета были закуплены и установлены 25 камер, которые начали вести видеонаблюдение с августа.

Дополнительно в рамках перераспределения бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области были выделены средства на 30 стационарных и 25 передвижных камер. Они начнут свою службу на дорогах области в ноябре текущего года. Таким образом, по итогам 2021 года на дорогах Самарской области будет функционировать 1701 камера. Плановый показатель по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет перевыполнен на 7,16%. На совещании было принято решение продолжить работу по дооснащению опасных участков средствами видеонаблюдения. Из бюджета будущего года Правительство региона планирует выделить средства еще на 50 стационарных и 30 передвижных устройств для фотовидеофиксации.

«Количество камер для нас не самоцель. Обеспечение безопасности на дорогах – вот что является безусловным приоритетом. По мере наполнения бюджета мы будем рассматривать возможность направления дополнительных средств на обеспечение фотовидеофиксации. Но они должны устанавливаться только в тех локациях, где их работа действительно будут эффективна», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Фото из открытых источников