Олег Бойко принял участие в пресс-конференции «КП в Самара» на тему пожароопасной обстановки в регионе

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Сегодня в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда в Самаре» состоялась пресс-конференция с участием начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко, посвященная пожароопасной обстановке в области.

«В период с 10 по 14 апреля в Самарской области зарегистрировано 246 природных пожаров. В том числе пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию двух лесных низовых пожаров, один из которых произошел из-за поджога камыша. Основной причиной пожаров является установившаяся сухая теплая погода, со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы, а также человеческий фактор. С приходом весеннего тепла люди начали жечь прошлогоднюю сухую траву и мусор на дачных участках, - прокомментировал ситуацию Олег Бойко.

Постановлением Правительства Самарской области с 15 апреля 2021 года в регионе установлен особый противопожарный режим.

По информации Приволжского УГМС в период с 15 по 21 апреля 2021 года в большинстве районов Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов - 4 класс.

Главное управление напоминает, что при установлении 4 и 5 классов пожарной опасности проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!

Пожары могут вызвать возгорания домов и хозпостроек в населенных пунктах и дачных массивах, деревянных мостов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах, складов нефтепродуктов и других сгораемых материалов, а также поражение людей и сельскохозяйственных животных. Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п. В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость распространения низового пожара от 0,1 до 3 метров в минуту, а верхового – до 10 м в секунду по направлению ветра.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание граждан на недопустимость разведения открытого огня, проведения палов сухой растительности и сжигания мусора без соблюдения установленных правил.

За пал травы, особенно в период особого противопожарного режима, действующим законодательством предусмотрена административная ответственность, в результате которой на виновных лиц, в зависимости от категории, налагается штраф. Так, за нарушение требований пожарной безопасности на земельных участках в условиях особого противопожарного режима для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей от 30 до 40 тыс. рублей, а на юридические лица от 200 до 400 тыс. рублей!

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно), передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС