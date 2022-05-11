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Около 2 тысяч сообщений граждан региона в соцсетях взяли в работу органы власти в майские праздники  

11 мая 2022 14:50
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Жители успевали не только отдыхать, но и подмечали недостатки работы местных администраций.

С 1 по 11 мая 2022 года в ТОП-5 тем в системе «Инцидент Менеджмент» вошли темы:

Благоустройство

Дороги

ЖКХ

Социальное обслуживание и защита

Мусор/Свалки

Долгие майские выходные располагали к прогулкам в парках и на других общественных пространствах. Жители успевали не только отдыхать, но и подмечали недостатки работы местных администраций. Тольяттинцы, гуляя на набережной в Комсомольском районе, обнаружили переполненные урны и обратили на это внимание муниципалитета. 8 мая жители написали в соцсетях: «В прошлом году на набережной было чисто, сейчас же просто перестали вывозить мусор». Сигнал передали подрядной организации – на набережной оперативно навели порядок.

Жители Красноярского района пожаловались в соцсетях, что райцентр превращается в свалку, и опубликовали фотографию огромной кучи мусора, муниципалитет отчитался перед гражданами, что начали уборку.

Жители поселка Спутник Волжского района также сообщили о складировании мусора вдоль дорог: «Завалена вся округа - бродячие собаки растаскивают». Муниципалитет взял данный вопрос в работу и территорию убрали.

Самарцы в соцсетях обсуждали удручающее состояние общественного туалета в сквере Высоцкого в центре Самары. Сигнал увидели и взяли в работу. Сообщение было передано Департаменту городского хозяйства и его подрядчику, занимающемуся санитарным содержанием туалета в сквере.  Как отмечает департамент, уборку там проводят дважды в день - утром и ближе к вечеру. В том числе, нередко приходится очищать стены от граффити. Для поддержания порядка власти просят горожан соблюдать чистоту и относиться к имуществу бережно.

Долгожданный подземный переход на улице Свердлова в Тольятти может быть открыт уже в мае. Как сообщает Муниципальный центр управления Тольятти https://vk.com/mcu_togliatti на сегодняшний день готовность объекта составляет 98%.

Жители Тольятти уже несколько лет просят привести этот подземный переход в порядок, рядом расположена поликлиника и торговый центр. Ранее тольяттинцы писали в соцсетях:

«Фактически единственный активно эксплуатирующийся подземный переход, наряду с переходом к поликлинике рядом с Московским проспектом, через улицу Свердлова в Автозаводском районе, точнее его неприглядное состояние, на протяжение десятилетий полностью игнорируется властями и эксплуатирующим предприятием»

«Подземный переход на ул. Свердлова ТЦ Восход, он как после боевых действий — это самый центр города»

«К поликлинике №2 на Свердлова нужен переход наземный! Мамочки с колясками, старики с палочками. Переход подземный круглый год в ужасном состоянии. Гололёд, ступеньки не чистят. Туда никто не хочет спускаться! 90% перебегают дорогу».

Капремонт подземного пешеходного перехода в Автозаводском районе стартовал еще в прошлом году. На объект из областного и городского бюджета был выделен 21 млн. рублей. По контракту объект должен быть сдан в эксплуатацию осенью 2021 года, однако подрядчик затягивает срок в силу того, что взял в работу сразу несколько объектов. Городская администрация уже выставила подрядчику несколько претензий за срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию в виде штрафных санкций. Теперь подрядчик заверяет, что в мае переход будет введен в эксплуатацию.

Власти Тольятти просят горожан набраться терпения и соблюдать осторожность, не переходить дорогу в неположенных местах, наземный пешеходный переход на данном участке расположен всего в 150-ти и 250-ти метрах от остановки «Океан».

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР 63: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.

Теги: Мероприятия

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