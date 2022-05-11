Около 2 тысяч сообщений граждан региона в соцсетях взяли в работу органы власти в майские праздники  

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С 1 по 11 мая 2022 года в ТОП-5 тем в системе «Инцидент Менеджмент» вошли темы:

Благоустройство

Дороги

ЖКХ

Социальное обслуживание и защита

Мусор/Свалки

Долгие майские выходные располагали к прогулкам в парках и на других общественных пространствах. Жители успевали не только отдыхать, но и подмечали недостатки работы местных администраций. Тольяттинцы, гуляя на набережной в Комсомольском районе, обнаружили переполненные урны и обратили на это внимание муниципалитета. 8 мая жители написали в соцсетях: «В прошлом году на набережной было чисто, сейчас же просто перестали вывозить мусор». Сигнал передали подрядной организации – на набережной оперативно навели порядок.

Жители Красноярского района пожаловались в соцсетях, что райцентр превращается в свалку, и опубликовали фотографию огромной кучи мусора, муниципалитет отчитался перед гражданами, что начали уборку.

Жители поселка Спутник Волжского района также сообщили о складировании мусора вдоль дорог: «Завалена вся округа - бродячие собаки растаскивают». Муниципалитет взял данный вопрос в работу и территорию убрали.

Самарцы в соцсетях обсуждали удручающее состояние общественного туалета в сквере Высоцкого в центре Самары. Сигнал увидели и взяли в работу. Сообщение было передано Департаменту городского хозяйства и его подрядчику, занимающемуся санитарным содержанием туалета в сквере. Как отмечает департамент, уборку там проводят дважды в день - утром и ближе к вечеру. В том числе, нередко приходится очищать стены от граффити. Для поддержания порядка власти просят горожан соблюдать чистоту и относиться к имуществу бережно.

Долгожданный подземный переход на улице Свердлова в Тольятти может быть открыт уже в мае. Как сообщает Муниципальный центр управления Тольятти https://vk.com/mcu_togliatti на сегодняшний день готовность объекта составляет 98%.

Жители Тольятти уже несколько лет просят привести этот подземный переход в порядок, рядом расположена поликлиника и торговый центр. Ранее тольяттинцы писали в соцсетях:

«Фактически единственный активно эксплуатирующийся подземный переход, наряду с переходом к поликлинике рядом с Московским проспектом, через улицу Свердлова в Автозаводском районе, точнее его неприглядное состояние, на протяжение десятилетий полностью игнорируется властями и эксплуатирующим предприятием»

«Подземный переход на ул. Свердлова ТЦ Восход, он как после боевых действий — это самый центр города»

«К поликлинике №2 на Свердлова нужен переход наземный! Мамочки с колясками, старики с палочками. Переход подземный круглый год в ужасном состоянии. Гололёд, ступеньки не чистят. Туда никто не хочет спускаться! 90% перебегают дорогу».

Капремонт подземного пешеходного перехода в Автозаводском районе стартовал еще в прошлом году. На объект из областного и городского бюджета был выделен 21 млн. рублей. По контракту объект должен быть сдан в эксплуатацию осенью 2021 года, однако подрядчик затягивает срок в силу того, что взял в работу сразу несколько объектов. Городская администрация уже выставила подрядчику несколько претензий за срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию в виде штрафных санкций. Теперь подрядчик заверяет, что в мае переход будет введен в эксплуатацию.

Власти Тольятти просят горожан набраться терпения и соблюдать осторожность, не переходить дорогу в неположенных местах, наземный пешеходный переход на данном участке расположен всего в 150-ти и 250-ти метрах от остановки «Океан».

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