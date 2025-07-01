Около 100 человек приняли участие в соревнованиях по авиамоделированию в Самаре

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В Самаре завершились соревнования по авиамодельному спорту - Первенство России в классе кордовых моделей F-4В и Всероссийская научно-техническая олимпиада и Первенство России по авиационным кордовым моделям.

На городском кордодроме в парке 50-летия Октября соревновались около 100 участников из Самарской, Челябинской, Нижегородской, Ленинградской, Оренбургской, Московской, Кировской областей, Хабаровского края, Чувашской Республики.

Самару в составе региональной сборной на соревнованиях представили 15 воспитанников из Центров дополнительного образования «ЦДТ «Металлург», «Мастер плюс», «Радуга успеха», «Куйбышевский» и Самарского Дворца детского и юношеского творчества.

«У авиамоделирования в нашей стране богатая история. В Самаре кружки авиамоделистов работают почти при каждом детском клубе. И сегодня развитию этого направления намерены уделять повышенное внимание, - рассказал глава Самары Иван Носков. (https://t.me/ivan_noskov_samara) – Каждый из участников соревнований, которые прошли в городе уже во второй раз, уверен, показал все, что умеет, нашел единомышленников и вдохновился на еще более серьезное изучение отрасли. От души поздравляю всех победителей!»

Соревнования проходили среди скоростных, пилотажных и гоночных моделей по двум возрастным категориям – 10-13 и 14-18 лет в классах F-2A, F-2В, F-2С, модели-копии и полукопии F-4В.