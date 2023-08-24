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Оказание гуманитарной, социальной и юридической помощи участникам СВО обсудят на форуме «Сообщество» в Самаре

24 августа 2023 19:47
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По мнению экспертов, очевидно, что в наши дни вопрос помощи участникам СВО и членам их семей выходит на передний план в жизни государства.

Единые для каждого региона стандарты работы предложат участники экспертной сессии «Поддержка участников СВО и их семей. Вопросы оказания гуманитарной, социальной и бесплатной юридической помощи». Мероприятие состоится в рамках регионального форума ОП РФ «Сообщество», который пройдет в Самаре 29–30 августа.

По мнению экспертов, очевидно, что в наши дни вопрос помощи участникам СВО и членам их семей выходит на передний план в жизни государства. По инициативе Президента РФ Владимира Путина для более эффективного решения вопросов социальной поддержки в России был создан фонд «Защитники Отечества», который открыл свои филиалы в каждом регионе. Основной целью деятельности фонда является координация работы по оказанию социальной, психологической, юридической и другой помощи участникам СВО и членам их семей. 

Напомним, по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова был разработан межведомственный проект, который включает помощь в оформлении военнослужащим всех положенных льгот, комплексное лечение и реабилитацию, в том числе, психологическую, помощь в переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени. Этот опыт Самарской области был представлен Президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. «В Самарской области для участников СВО и их близких, помимо общегосударственных социальных гарантий, установлено еще более 20 мер региональной поддержки. На каждую семью создан социальный паспорт. В работу по поддержке семей военнослужащих вовлечены все областные органы власти и органы МСУ», – подчеркивал Глава региона.  

В Общественной палате отмечают консолидацию институтов гражданского общества и органов государственной власти в области поддержки участников СВО. При этом не должно остаться без внимания неравномерное развитие системы помощи и различные подходы к организации предоставления помощи в разных регионах. Именно оперативность реагирования имеет важное значение, считают общественники.

Модератор секции заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Терновцов отмечает, что оказание участникам СВО и их семьям бесплатной юридической помощи востребовано. «Многие члены Общественной палаты вовлечены в эту работу и неустанно поддерживают прямую связь с членами семей участников СВО, а также оказывают посильную помощь нашим ребятам, демонстрируя искреннюю заботу и готовность прийти на помощь», – рассказывает он. 

На сайте Общественной палаты РФ есть специальный раздел (https://www.oprf.ru/detail_project/52), где каждый может обратиться с просьбой о помощи. Изначально под помощью подразумевалось бесплатное юридическое решение вопросов участников СВО и членов их семей. Но в ходе дискуссий члены ОП РФ поняли, что вопрос помощи стоит гораздо шире, чем только правовая поддержка, и решили охватить более объемный спектр. «В процессе общения на тему помощи на форумах “Сообщество” в Воронеже и Якутске мы увидели, что есть прекрасная региональная практика решения возникающих вопросов — это единый профиль семьи военнослужащего, интересные программные решения, информационные разработки и многое другое. То есть в различных регионах России, не дожидаясь решения сверху, уже сформировались положительные примеры эффективного оказания социальной помощи. Эти успешные практики необходимо не только сохранять, но и систематически обобщать, а также активно транслировать для всей страны, делая их доступными для всех регионов и учреждений», – заявляет Александр Терновцов.

Эти и другие актуальные темы на форуме «Сообщество» в Самаре вместе с приглашенными экспертами поднимут модераторы Александр Терновцов и заместитель председателя Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Екатерина Колотовкина. Результатом обсуждения участники видят закрепление на федеральном уровне единого перечня мер поддержки участников СВО и членов их семей. 

«Мы обсуждаем не только текущую ситуацию, но и пути дальнейшего развития системы социальной поддержки, включая совместные усилия государственных органов и общественных организаций. Это шаг к созданию системы помощи, которая сможет эффективно реагировать на возникающие вызовы и нужды участников СВО и их семей», – заключает Александр Терновцов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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