Охраняющие Кремль от ворон хищные птицы сменили место жительства из-за туристов

Хищные ловчие птицы, охраняющие Кремль от ворон, сменили место жительства из-за многочисленных посетителей и их внимания. Об этом сообщили в ФСО агентству ТАСС.

Речь идет об орнитологическом подразделении Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО) России. Там отметили, что прежде домики для птиц располагались в Тайницком саду, и туристы пытались кормить пернатых.

При этом люди бросали еду, непригодную для питания таких птиц как ястребы, филины или соколы. Поэтому их переселили, правда, куда именно, в ведомстве не уточнили.

"У кремлевской стены, около одной из башен", – рассказал сотрудник подразделения Александр Сергеев.

По его словам, у каждой особи отдельный домик с одной открытой стенкой и емкость с большим количеством воды. Также у пернатых есть возможность свободно гулять и даже летать на небольшие расстояния, но только в свободное от службы время. В меню – сырое мясо.