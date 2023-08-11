Огнеборцы региона продемонстрировали свое мастерство проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП

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«Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте среди пожарно-спасательных подразделений Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» определилась в X региональных соревнованиях.

Накануне на базе стадиона «Нефтяник» в городе Нефтегорск прошли X региональные соревнования «Лучшая команда по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте среди пожарно-спасательных подразделений Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

Цель мероприятия – практическая отработка навыков по оказанию помощи пострадавшим в результате ДТП, повышение уровня профессиональной подготовки пожарных-спасателей подразделений противопожарной службы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, обмен опытом, совершенствование приемов и способов спасания пострадавших в ДТП людей.

Организатором соревнований выступило ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», так именно его подчиненные подразделения, как правило, первыми прибывают на место ДТП для оказания помощи пострадавшим.

Сразиться за звание лучших прибыли 28 сборных команд от

подразделений противопожарной службы области. В состав каждой - вошли 4 человека (3 бойца и 1 водитель) из числа пожарных-спасателей, имеющих соответствующую подготовку на право проведения аварийно-спасательных работ. Участники соревнований выступали в боевой одежде пожарного.

Состязания проходили под руководством главного судьи соревнований – заместителя начальника Управления противопожарной службы Центра Александра Акимова.

За ходом аварийно-спасательных работ на двух площадках наблюдали не только внимательные и строгие судьи, но и гости мероприятия — представители руководства администрации муниципального района Нефтегорский.

Задание соревнований включало в себя: по прибытии на место условного ДТП заблокировать колеса стоящего автомобиля и огородить территорию вокруг него, разблокировать все двери автомобиля, срезать крышу, оказать первую помощь пострадавшим, роль которых исполняли манекены, и перенести их в автомобиль скорой медпомощи.

В среднем спасательные работы длились до 6,5 минут. На самое быстрое «спасение» ушло 4,3 минуты.

Однако судейской коллегией оценивалась не только скорость, но и техника- «чистота» действия спасателей.

Соревнования проходили в напряженной борьбе за победу.

Мастерски выполнить все задачи удалось команде пожарно-спасательного отряда № 49 (Елховский и Кошкинский районы). Они то и заняли I место.

II место завоевала команда пожарно-спасательного отряда № 34 (Кинельский район). Бронзу взяла команда пожарно-спасательного отряда № 41

(Красноярский район).

Победители награждены кубком, дипломами и ценными подарками.