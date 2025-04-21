Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинская компания «Интэкспласт» начала серийный выпуск деталей интерьера, экстерьера и подкапотного пространства для нового автомобиля Lada Iskra.
Тольяттинский производитель при поддержке ФРП запустил серийный выпуск деталей для LadaIskra
Основная цель проекта«Сделано в Самарской области» — продвигать местные товары, повышать их узнаваемость и развивать потребительский патриотизм среди жителей и гостей региона.
Одобрены заявки новых участников проекта «Самарский продукт»
В этом году в учреждения привезли Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима.
В исправительных учреждениях УФСИН СО прошло празднование Пасхи
Участниками «ВелоСамары» полностью исследовано уже более 80% Самарской области.
Более 25 километров преодолели участники велопробега в Самаре
Прием заявок продолжается до 15 мая.
На форум «Сильные идеи для нового времени»поступило более 230 предложений по поддержке участников СВО и их семей
Павел Дуров опубликовал новое сообщение, в котором заявил, что марте Франция «едва не запретила шифрование»
Павел Дуров заявил, что Telegram никогда не раскрывал спецслужбам сообщения пользователей
Он заключен под стражу.
Житель Сызрани во время пьяной ссоры убил своего знакомого
Более 15 600 православных христиан встретили праздник Пасхи в храмах Самары
Более 15 600 православных христиан встретили праздник Пасхи в храмах Самары
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.88
EUR 92.22
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В исправительных учреждениях УФСИН СО прошло празднование Пасхи
В Самаре пройдет вторая лекция цикла «Архитектура в кадре»
В Самаре стартовал Суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Одобрены заявки новых участников проекта «Самарский продукт»

21 апреля 2025 15:47
108
Основная цель проекта«Сделано в Самарской области» — продвигать местные товары, повышать их узнаваемость и развивать потребительский патриотизм среди жителей и гостей региона.

В министерстве промышленности и торговли Самарской области прошло очередное заседание Комиссии по присвоению региональной символики «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».В этот раз были рассмотрены заявки новых участников проекта — предпринимателей, занимающихся производством безалкогольных напитков, аромапродукции, одежды, а также украшений ручной работы.

Гульнара Насыйрова создает национальные татарские костюмы и вплетает традиционные мотивы в современные образы. «Это достаточно высокая оценка, которая вызывает доверие у потребителя. А для меня — это гордость, использовать на своей продукции знак «Самарский продукт», - поделилась своим мнением о важности знака «Сделано в Самарской области» и проекта Гульнара.

 Основная цель проекта«Сделано в Самарской области» — продвигать местные товары, повышать их узнаваемость и развивать потребительский патриотизм среди жителей и гостей региона.

Значимость такой поддержки ранее отмечал и глава региона Вячеслав Федорищев, который сказал, что от успешности работы бизнеса зависит развитие области и благополучие её жителей.

На сегодняшний день правом использовать бренд «Самарский продукт» обладает 371 производитель, что свидетельствует о растущем интересе к региональной символике. Региональный знак универсален: под данным брендом можно найти продукцию различных категорий, включая продукты питания и промышленные товары. Он выдается бесплатно. Главное условие для его присвоения — наличие производства на территории губернии.

«Мы должны создать такие условия, при которых самарская продукция будет выделяться на прилавках магазинов. Это не только поможет повысить узнаваемость товаров, но и поддержит местных производителей», — подчеркнул министрпромышленности и торговли Самарской области Денис Гуров.

Напоминаем, что заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 816, email: komarova@samregion.ru .

 

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году в учреждения привезли Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима.
21 апреля 2025, 15:13
В исправительных учреждениях УФСИН СО прошло празднование Пасхи
В этом году в учреждения привезли Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима. Общество
103
Участниками «ВелоСамары» полностью исследовано уже более 80% Самарской области.
21 апреля 2025, 14:55
Более 25 километров преодолели участники велопробега в Самаре
Участниками «ВелоСамары» полностью исследовано уже более 80% Самарской области. Спорт
104
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург".
20 апреля 2025, 22:48
"Крылья Советов" сыграли в Москве вничью с ЦСКА - 1:1
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург". Футбол в Самаре
564
В центре внимания
Более 15 600 православных христиан встретили праздник Пасхи в храмах Самары
21 апреля 2025  14:10
Более 15 600 православных христиан встретили праздник Пасхи в храмах Самары
179
Что происходит когда умирает Папа Римский
21 апреля 2025  12:42
Что происходит когда умирает Папа Римский
377
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День местного самоуправления
21 апреля 2025  10:44
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День местного самоуправления
231
ООО «НАМИ Инновационные компоненты» в Волжском районе.
19 апреля 2025  14:17
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области
783
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
19 апреля 2025  14:02
Сегодня в Самарской области работают министры Михаил Мурашко и Антон Алиханов
695
Весь список