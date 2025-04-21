Одобрены заявки новых участников проекта «Самарский продукт»

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В министерстве промышленности и торговли Самарской области прошло очередное заседание Комиссии по присвоению региональной символики «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».В этот раз были рассмотрены заявки новых участников проекта — предпринимателей, занимающихся производством безалкогольных напитков, аромапродукции, одежды, а также украшений ручной работы.

Гульнара Насыйрова создает национальные татарские костюмы и вплетает традиционные мотивы в современные образы. «Это достаточно высокая оценка, которая вызывает доверие у потребителя. А для меня — это гордость, использовать на своей продукции знак «Самарский продукт», - поделилась своим мнением о важности знака «Сделано в Самарской области» и проекта Гульнара.

Основная цель проекта«Сделано в Самарской области» — продвигать местные товары, повышать их узнаваемость и развивать потребительский патриотизм среди жителей и гостей региона.

Значимость такой поддержки ранее отмечал и глава региона Вячеслав Федорищев, который сказал, что от успешности работы бизнеса зависит развитие области и благополучие её жителей.

На сегодняшний день правом использовать бренд «Самарский продукт» обладает 371 производитель, что свидетельствует о растущем интересе к региональной символике. Региональный знак универсален: под данным брендом можно найти продукцию различных категорий, включая продукты питания и промышленные товары. Он выдается бесплатно. Главное условие для его присвоения — наличие производства на территории губернии.

«Мы должны создать такие условия, при которых самарская продукция будет выделяться на прилавках магазинов. Это не только поможет повысить узнаваемость товаров, но и поддержит местных производителей», — подчеркнул министрпромышленности и торговли Самарской области Денис Гуров.

Напоминаем, что заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 816, email: komarova@samregion.ru .

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области