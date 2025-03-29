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В России объявлен старт VI сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Тема нового сезона – «Сохраняя традиции, создаём будущее». Призовой фонд составит 36 миллионов рублей. 14+



Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters – масштабные соревнования для специалистов в сфере креативных индустрий.



В новом сезоне традиционно представлены две возрастные категории: юниоры (14-17 лет) и основная (18-35 лет).

Юниоры будут соревноваться по десяти творческим компетенциям: «3D-дизайнера», «Веб-дизайнер», «Видеомонтажер», «Видеооператор», «Звукорежиссер кино и медиа», «Клипмейкер», «Композитор популярной музыки», «Сценарист», «Художник-аниматор», в том числе новой компетенции «Продюсер».



В основной возрастной категории индивидуальные соревнования пройдут в 20 компетенциях, в том числе новым направлениям «Креативный продюсер», «Промт-инженер» и «Дизайнер архитектурной среды». Согласно традиционной ежегодной ротации, в Чемпионат возвращаются компетенции «Сценарист компьютерных игр», «Дизайнер виртуальных миров», «Художник по костюмам», «Художник-оформитель» и «Художник по гриму».



Призовой фонд нового сезона составит 36 млн рублей. Победители и призеры чемпионата смогут потратить денежные сертификаты на образовательные цели, реализацию собственных проектов, приобретение профессионального оборудования или вдохновляющее путешествие по стране.



Прием заявок на VI сезон Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters продлится до 30 апреля 2025 года.

Подробнее на сайте: https://artmasters.ru

Фото: минкульт СО