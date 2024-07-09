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Общество «Знание» приглашает молодых ученых Самарской области к участию во всероссийском просветительском проекте

9 июля 2024 13:45
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Общество «Знание» приглашает молодых ученых Самарской области к участию во всероссийском просветительском проекте

Российским обществом «Знание» объявлен прием заявок на участие в просветительском треке Знание.Наука, цель которого – объединить молодых ученых и предоставить им возможность делиться своими уникальными знаниями по всей России. Для самых активных лекторов предусмотрено обучение в Центре знаний «Машук» и продюсирование проектов. Ознакомиться с подробностями и подать заявку можно на сайте Общества «Знание» (https://nauka.znanierussia.ru/) до 15 сентября.

«Вновь по всей стране мы запускаем проект Знание.Наука. За два года он объединил более миллиона слушателей, которые посетили свыше 14 тысяч лекций и мастер-классов. За это время мы открыли много талантов, ставших востребованными популяризаторами науки. Теперь они выступают на ведущих площадках по всей России и делятся своими знаниями с широкой аудиторией. Знание.Наука — это уникальная платформа для молодых ученых и исследователей. Мы ждем всех, кто готов к новым научным открытиям и хочет внести свой вклад в развитие отечественной науки в самых разных областях. Кроме того, в этот раз в рамках проекта мы добавили формат кинолекций, участие в котором принимают известные ученые страны», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Знание.Наука реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, которое проходит с 2022 по 2031 годы по указу Президента России Владимира Путина. В рамках проекта ведущие ученые России и их молодые коллеги простым и доступным языком рассказывают большой аудитории о своей работе, знакомят с достижениями страны, а также делятся интересными фактами из области физики, химии, биологии и других дисциплин. Короткие и увлекательные выступления отличаются и по формату. Среди них — интерактивные лекции, выступления с VR-сопровождением, мастер-классы, научные дебаты, иммерсивные шоу и экскурсии в настоящих лабораториях.

Просветители Самарской области не первый год принимают активное участие в масштабном федеральном треке Знание.Наука. Так, в 2023 году в рамках этого проекта проходила Всероссийская просветительская акция «Ученые - в школы». Самарская область вышла на первое место по количеству выступлений ученых среди школьников.

Председатель Самарского регионального отделения Российского общества «Знание», ректор Самарского университета Владимир Богатырев, говоря об итогах прошлого года отмечает: «В 2023 году в Самарской области к акции присоединились 169 ученых, аспирантов, преподавателей вузов и колледжей. Встречи с молодыми учеными открывают школьникам удивительный мир науки, помогают определиться с выбором профессионального пути. Надеемся, что молодые ученые и в этом году проявят высокую активность и заинтересованность, ведь им Общество «Знание» предоставляет широкие возможности для роста и самосовершенствования».
В Самарской области летом 2024 года трек Знание.Наука стартовал на площадке детского оздоровительного лагеря имени Ю.А. Гагарина. Молодой исследователь, выпускник Самарского университета имени академика С.П. Королева Владислав Дерябин в интерактивной форме рассказал школьникам о достижениях российской науки, вдохновил молодежь к занятиям исследовательской деятельностью. Яркие выступления пройдут в детских лагерях с участием молодых ученых Самарской области.

В этом году проект стартовал с двухдневного марафона научных лекций, который прошел от Калининграда до Камчатки. Одной из главных тем стала лекция «Мегапрорывы российских ученых», которую проводят на базе учебных заведений и детских лагерей. Слушатели знакомятся с выдающимися достижениями российских ученых и их открытиями, повлиявшими на развитие мировой науки.

Выступление молодого ученого можно организовать в детском оздоровительном лагере в своем регионе. Для этого необходимо оставить заявку на сайте Каникулы со Знанием (znanierussia.ru) или обратиться к директору филиала Общества «Знание».

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