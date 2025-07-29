Общественный совет при Управлении МВД России в Самаре организовал экскурсию в легендарный бункер Сталина для семей полицейских

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Представители Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Юрий Силантьев и Алексей Томчук организовали уникальную культурно-патриотическую акцию для семей сотрудников полиции.

Мероприятие состоялось в историческом месте – бункере Сталина, расположенном в центре города. В рамках экскурсии семьи полицейских познакомились с историей создания объекта времен Великой Отечественной войны. Участники мероприятия посетили помещения бункера, узнали о быте и работе в военные годы, а также о значении этого объекта в истории города и страны, познакомились с тем, как устроена система жизнеобеспечения в убежище. Посетители узнали новое о подвигах тружеников тыла.

«Подобные мероприятия помогают укрепить семейные связи и способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Мы рады, что можем предоставить семьям наших сотрудников возможность прикоснуться к историческим событиям и лучше узнать историю родного города», – отметил председатель Общественного совета при УМВД России по городу Самаре Юрий Силантьев. Организаторы планируют сделать подобные экскурсии регулярными и расширить программу патриотических мероприятий для семей сотрудников органов внутренних дел.