Общественный совет хотят создать при Минградполитики Самарской области

Информация об этом появилась на сайте регионального правительства. Решения нового ведомства будут на уровне рекомендаций.

13 января появился приказ Минградполитики о создании общественного совета при нем. Цель нового объединения — предоставить жителям возможность следить за работой властей в профильном направлении.

Также будет привлекать местных к обсуждению значимых вопросов в сфере, готовить предложения по ним, распространять информацию среди граждан. Совет может проводить слушания, составлять рекомендации, рассматривать проекты и отчеты.

Плюс независимая оценка подведомственных министерству учреждений, участие в аттестационных и конкурсных комиссиях. Состав собирается добровольно, вступить могут россияне старше 18 лет.

Точно к себе не возьмут политиков и госслужащих, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан, с судимостью и людей, которые не могут стать членами Общественной палаты. Заседания должны проходить как минимум дважды в год, пишет Самара-МК.