Общественники провели для семей самарских полицейских  экскурсию в конноспортивный клуб «Легион»

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На территории региона продолжается Всероссийская акция «Каникулы с Общественным советом» во время которой полицейские и общественники взаимодействуют с подрастающим поколением, рассказали в пресс-службе ГУ МВД СО.



В этот раз представители Общественного совета при У МВД Самары Александр Копункин и Александр Рябов организовали для сотрудников полиции и их семей экскурсию в конноспортивный клуб «Легион».



Вначале увлекательного путешествия гостям рассказали о мерах безопасности при обращении с лошадьми, как правильно кормить и ухаживать за ними. Дети, выслушав все инструкции, отправились в конюшню, где с огромным любопытством разглядывали гордых красавцев. Желающие могли покормить лошадей морковкой или кусочками яблока, погладить и сфотографироваться. Малыши и их родители познакомились не только с лошадьми разных пород, но и с другими животными, которые обитают на территории клуба: угостили енотов и кроликов, узнали, зачем на конюшне нужна коза и о чем любит говорить ворон Гоша. Особое внимание малыши уделили кошкам и собакам, обитающим на территории клуба.



Для детей и их родителей инструкторы провели урок верховой езды. Детвора с удовольствием воспользовалась возможностью покататься на лошадях, а также посмотрела выступление лошади-чемпиона. Счастливые ребята долго аплодировали и покормили коня его любимым лакомством.



Вдоволь накатавшись гости поделились с общественниками впечатлениями о отлично проведенном в клубе дне и поблагодарили за интересную экскурсию, которая дала им полезную информацию и зарядила положительными эмоциями.



В завершении мероприятия общественники с родителями и их детьми еще раз вспомнили правила безопасности на дорогах, водоемах и безопасности в сети Интернет.



«Организовав экскурсию, мы постарались подарить отличное настроение и заряд энергии детям и их родителям. Семья – это наша главная ценность, а дети – будущее! Сегодня провести максимально информативную беседу с родителями ребят. Летний период наиболее травмаопасен для детворы, а взрослое поколение должно обеспечить контроль» - подчеркнули общественники.

Фото: ГУ МВД СО