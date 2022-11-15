Обратная связь в соцсетях помогает эффективно ликвидировать последствия шквалистого ветра в регионе

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Обратная связь, организованная через систему «Инцидент Менеджмент», показала свою эффективность в борьбе с последствиями шквалистого ветра в Самарской области в начале недели. Специалисты ЦУР Самарской области зафиксировали с десяток сообщений о поврежденных остановках общественного транспорта в разных муниципалитетах. Еще три десятка сигналов из соцсетей об упавших деревьях и ветках на территории дворов и на проезжей части ЦУР оперативно направлял в муниципалиеты для принятия мер.

В Новокуйбышевске на ул. Егорова «остановка прилегла отдохнуть» - пошутили жители в соцсетях. Легкая металлическая конструкция не выдержала сильных порывов ветра. Муниципалитет быстро среагировал и остановку вернули на место.

В Тольятти жители озаботились состоянием остановочного павильона в районе станции Жигулевское море. Граждане сообщили на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», что лист металла на крыше может оторваться в любой момент и «наделать бед». Службы благоустройства автограда исправили ситуацию - остановку на улице Высоковольтной отремонтировали.

Историю с деревом, которое упало буквально в метре от автомобиля на ул. Маломосковской в Самаре опубликовали многие паблики в соцсетях. Чтобы не допустить транспортного коллапса, службы благоустройства постарались как можно быстрее исправить ситуацию и освободить проезжую часть.

Также эффективно сработали службы благоустройства Тольятти. Из-за шквалистого ветра дерево упало на проезжую часть и перегородило подъездные пути к гимназии №48 и детскому саду №123. Муниципальный центр управления Тольятти взял сообщение в работу и через 2 часа путь был свободен.

Чтобы о вашей проблеме органы власти узнали быстрее, специалисты ЦУР Самарской области советуют писать сообщения в официальных аккаунтах министерств и муниципалитетов в соцсетях, также на площадки регионального ЦУР: https://vk.com/tsur63, https://ok.ru/tsursamars.

Фото: ЦУР СО