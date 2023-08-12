Я нашел ошибку
Главные новости:
Наши военные авиаторы и в дальнейшем будут делать все для того, чтобы воздушные рубежи России были надежно защищены.
Дмитрий Азаров поздравил авиаторов и ветеранов Военно-воздушных сил России с праздником
Ряды наших земляков, для которых спорт стал потребностью и полезной привычкой, постоянно пополняются.
Обращение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по случаю Дня физкультурника
Пятая часть пользователей Госуслуг подключила двухфакторную аутентификацию
Пятая часть пользователей Госуслуг подключила двухфакторную аутентификацию
В парке Красноярска посетители застряли на остановившемся колесе обозрения
В парке Красноярска посетители застряли на остановившемся колесе обозрения
В новом учебнике истории для учащихся 5-9-х классов будет пересмотрено понятие «империя»
В новом учебнике истории для учащихся 5-9-х классов будет пересмотрено понятие «империя»
В Похвистневском районе автомобилистка врезалась в КАМАЗ, пострадали четыре женщины
В Похвистневском районе автомобилистка врезалась в КАМАЗ, пострадали четыре женщины
В Самарской области проходят мероприятия в рамках профилактической акции «Стоп, мошенники!»
В Самарской области проходят мероприятия в рамках профилактической акции «Стоп, мошенники!»
С начала купального сезона на водных объектах региона погиб 31 человек, в их числе 4 детей
С начала купального сезона на водных объектах региона погиб 31 человек, в их числе 4 детей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.21
0.93
EUR 107.97
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Обращение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по случаю Дня физкультурника

12 августа 2023 15:46
86
Ряды наших земляков, для которых спорт стал потребностью и полезной привычкой, постоянно пополняются.

Дорогие земляки!

День физкультурника, традиционно отмечаемый во вторую субботу августа в Самарской области и всей России, стал одним из наиболее массовых и популярных спортивных праздников в нашей стране. Он объединяет людей активных, заботящихся о своем здоровье и здоровье окружающих.

В нашем регионе этот праздник всегда становится ярким событием, в котором принимают участие как профессиональные спортсмены, тренеры и ветераны спорта, так и любители, сторонники здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой.

Ряды наших земляков, для которых спорт стал потребностью и полезной привычкой, постоянно пополняются. По итогам 2022 года благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография»,  инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, усилиям региональных властей, специалистов и энтузиастов спортивной индустрии доля жителей области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила почти 54%. Ведется слаженная работа по развитию спортивной инфраструктуры, реализации комплекса ГТО, совершенствованию системы адаптивного спорта, подготовки спортивного резерва и развитию спорта высших достижений.

Важно отметить, что немало наших ребят, которые вышли из спортивных школ, секций и клубов, сегодня находятся в зоне проведения специальной военной операции. Их хорошая физическая, морально-психологическая подготовка позволяет им успешно преодолевать трудности, выдерживать серьезные нагрузки и с честью выполнять свой долг по защите нашей Родины. Уверен, что при нашей поддержке они и их боевые товарищи решат все поставленные перед ними задачи.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: Дмитрий Азаров Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе.
27 июля 2023, 20:59
Дмитрий Азаров проверил ход строительства дорожной инфраструктуры в Красноглинском районе Самары
В микрорайоне с опережением сроков идет очередной – уже шестой – этап строительства Северного шоссе. Благоустройство
1295
На данный момент достигнута общая строительная готовность, идет оснащение классов современной мебелью и оборудованием.
26 июля 2023, 15:55
Губернатор Дмитрий Азаров оценил готовность новой школы в Южном городе
На данный момент достигнута общая строительная готовность, идет оснащение классов современной мебелью и оборудованием. Общество
626
Дмитрий Азаров поручил провести неделю общественных проектов на самарском стенде выставки «Россия».
21 июля 2023, 19:04
Дмитрий Азаров в Самаре встретился с победителями грантовых конкурсов среди НКО
Дмитрий Азаров поручил провести неделю общественных проектов на самарском стенде выставки «Россия». Политика
1411
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
11 августа 2023  14:38
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
454
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
11 августа 2023  11:02
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
2292
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
11 августа 2023  09:00
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
620
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
10 августа 2023  17:37
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
598
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
9 августа 2023  15:46
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
741
Весь список