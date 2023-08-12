Обращение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по случаю Дня физкультурника

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Дорогие земляки!

День физкультурника, традиционно отмечаемый во вторую субботу августа в Самарской области и всей России, стал одним из наиболее массовых и популярных спортивных праздников в нашей стране. Он объединяет людей активных, заботящихся о своем здоровье и здоровье окружающих.

В нашем регионе этот праздник всегда становится ярким событием, в котором принимают участие как профессиональные спортсмены, тренеры и ветераны спорта, так и любители, сторонники здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой.

Ряды наших земляков, для которых спорт стал потребностью и полезной привычкой, постоянно пополняются. По итогам 2022 года благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, усилиям региональных властей, специалистов и энтузиастов спортивной индустрии доля жителей области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила почти 54%. Ведется слаженная работа по развитию спортивной инфраструктуры, реализации комплекса ГТО, совершенствованию системы адаптивного спорта, подготовки спортивного резерва и развитию спорта высших достижений.

Важно отметить, что немало наших ребят, которые вышли из спортивных школ, секций и клубов, сегодня находятся в зоне проведения специальной военной операции. Их хорошая физическая, морально-психологическая подготовка позволяет им успешно преодолевать трудности, выдерживать серьезные нагрузки и с честью выполнять свой долг по защите нашей Родины. Уверен, что при нашей поддержке они и их боевые товарищи решат все поставленные перед ними задачи.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров