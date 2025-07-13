ОблМЧС: На участках необходима ёмкость с водой и огнетушитель: это поможет вовремя остановить возгорание

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С наступлением жаркой и сухой погоды значительно возрастает риск возгораний на приусадебных и дачных участках. Даже небольшая искра или случайно оставленный источник огня могут привести к серьёзному пожару. Чтобы не допустить беды, каждый должен заблаговременно подготовить участок и обеспечить наличие средств для первичного тушения огня.

Почему важна ёмкость с водой

На участке обязательно должна быть большая ёмкость с водой. Это может быть:

• металлическая или пластиковая бочка,

• большой бак,

• ёмкость из-под дождевой воды,

• или другой вместительный резервуар, позволяющий быстро зачерпнуть воду при возникновении огня.

Запас воды особенно важен в условиях, когда поблизости нет централизованного водоснабжения или пожарного гидранта. Даже 200 литров воды под рукой могут сыграть решающую роль в первые минуты возгорания.

Хорошей практикой считается держать рядом с бочкой ведро, лейку или шланг, чтобы сразу приступить к тушению в случае необходимости. Кроме того, регулярное смачивание сухой травы и земли вокруг построек также может снизить риск быстрого распространения огня.

Огнетушитель — первый помощник при пожаре

Не менее важно иметь на участке исправный огнетушитель. Он должен находиться в доступном и видимом месте — в доме, на веранде, вблизи гаража или хозяйственных построек. Лучше всего выбирать универсальные порошковые огнетушители (ОП-5 или ОП-10), которые подходят для тушения различных типов пожаров.

Важно:

• Проверяй срок годности огнетушителя.

• Ознакомься заранее с инструкцией по применению.

• Объясни членам семьи, как им пользоваться.

Подготовка участка — залог безопасности

Помимо воды и огнетушителя, следует:

• регулярно очищать территорию от сухой травы, листьев и мусора;

• не разжигать костры и не использовать открытый огонь вблизи построек;

• следить за состоянием электропроводки и оборудования;

• оборудовать мангальные зоны вдали от деревьев и деревянных строений.

Помни: в условиях особого противопожарного режима нарушение правил может привести не только к беде, но и к административной ответственности.

Будь внимателен и предусмотрителен. Запас воды и наличие огнетушителя — это простые, но эффективные меры, которые помогут защитить твой дом, участок и жизнь.