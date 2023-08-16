Областной музей имени Петра Алабина открывает третью выставку во дворе: Волга – сказка

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В четверг, 17 августа, в 18:00 областной музей имени Петра Алабина открывает третью выставку во дворе, организованную музеем в рамках проекта «Сохранить как…».

Эта выставка, созданная детьми и для детей, откроется по адресу: улица Садовая, д. 92А. В организации выставки принимали участие Кооперация детей «ЛЕС» и детский театр Юры Рычкова.

Сделанные детьми Самарской области рисунки сказочных персонажей помогли собрать сотрудники Агентства социокультурных технологий.

Выставка – игра построена на сюжетах жигулевских народных сказок, содержит помимо графических работ интерактивные зоны. Юные посетители и родители смогут поближе познакомиться со сказочными персонажами: Шишигой, Хозяйкой Жигулей, пройти лабиринт и сразиться с Волкодиром.

Эта выставка не только рассказывает о самарских дворах и помогает познакомиться с жизнью старинных самарских домов и энтузиастами, сохраняющими историческое наследие, но и возвращает к воспоминаниям детства и уличных игр многих из взрослых посетителей.

Организаторы приглашают всех, кто любит родную Самару, необычные выставки, атмосферу старых самарских двориков.

Дата открытия выставки: 17 августа 2023. Начало: 18:00, посещение по предварительной записи по сеансам в 18, 19 и 20 часов.

Место проведения: ул. Садовая, д. 92А.

Посещение — бесплатное. В день открытия требуется предварительная запись по ссылке.

В остальные дни выставку можно посетить свободно, с 16 до 19 часов. Выставка будет доступна до 30 сентября.

Проект реализуется музеем как победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина, сообщает пресс-служба музея.

Фото: пресс-служба музея