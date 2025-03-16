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Нутрициолог: в каких случаях может быть неполезен цельнозерновой хлеб и свежевыжатый сок

16 марта 2025 19:54
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Цельнозерновой хлеб неполезен людям с непереносимостью глютена.

Рейтинг полезных продуктов, по мнению опрошенных россиян, возглавляют цельнозерновой хлеб, молоко, свежевыжатые соки и хлопья, следует из результатов исследования федеральной сети фитнес-клубов DDX Fitness, с которыми ознакомились «Известия». Однако тренер и нутрициолог DDX Fitness Артем Опальницкий отметил, что в некоторых случаях эти продукты могут быть вредными.

«Цельнозерновой хлеб часто не так полезен: современная пшеница генетически модифицированная для увеличения урожайности, менее питательна и может вызывать различные воспаления, повышать уровень холестерина и не подходит людям с непереносимостью глютена», — объяснил он.

Кроме того, по его словам, свежевыжатые соки не лучший выбор, потому что при их изготовлении уничтожаются полезные пищевые волокна, а от самих фруктов остается один лишь сахар. Фруктовый сок содержит такое же количество сахара, как и подслащенный сахаром напиток.

«Молоко также может быть вредным из-за содержания лактозы, которая плохо усваивается у многих людей, и наличия гормонов, добавляемых при производстве», — добавил эксперт.

Согласно результатам исследования, каждый третий житель России ориентируется на натуральность (44,8%) и витаминную ценность (38,4%) при выборе продуктов. При этом большинство считают майонез одним из вредных продуктов (83%). В список нездоровой еды также вошли фастфуд (89%), свинина (27%), сливочное масло (21%), попкорн (57%) и картофель (11%).

«Картофель на самом деле не вреден, а даже полезен, если употреблять его в меру. Он отлично насыщает и обеспечивает организм энергией благодаря высокому содержанию углеводов (20–25% в одной картофелине). Кроме того, картофель богат калием (500 мг на 100 г), который поддерживает работу сердца и мышц, а также содержит витамин С, магний и фосфор», — обратил внимание Опальницкий.

К тому же он уточнил, что свинина хотя и считается калорийным продуктом, но богата белком, витаминами группы В (особенно В1, В6, В12), цинком и железом. Эти вещества поддерживают нервную систему, иммунитет и энергетический обмен. Нутрициолог посоветовал выбирать менее жирные куски и готовить их без избытка масла (запекать, тушить).

«Майонез действительно калорийный, но современные варианты с жирностью 30% или домашний майонез (из яиц, оливкового масла и лимонного сока) могут быть полезнее. Они содержат витамины A, D, E, K и полезные жиры, поэтому его можно употреблять, но в меру», — отметил эксперт.

Вместе с тем он рассказал, что масло, особенно сливочное, — источник витаминов D, E и антиоксидантов. Оно поддерживает иммунитет и замедляет старение. В небольших количествах оно даже повышает уровень «хорошего» холестерина.

«Попкорн — отличный перекус, если без химических добавок. Натуральный попкорн содержит клетчатку, витамины группы В и антиоксиданты, которые полезны для сердца и пищеварения. Готовьте его дома без лишнего масла и соли, чтобы сохранить пользу», — подчеркнул Опальницкий.

Если употреблять эти продукты в разумных количествах, они могут принести пользу. Главное — следить за балансом в рационе и выбирать качественные ингредиенты.

 

Фото:  freepik.com

 

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