Нутрициолог Ширкова объяснила, почему кофе вызывает ложное чувство бодрости

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Нутрициолог, консультант по питанию и член ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Татьяна Ширкова опровергла распространенное мнение о том, что кофе помогает взбодриться, сообщают "Известия".

О настоящих свойствах этого напитка она рассказала в беседе с «Газетой.Ru» в среду, 16 ноября.

Ширкова отметила, что кофеин, содержащийся в напитке, не дает энергии, а, наоборот, способствует более сильной усталости.

По словам врача, кофеин заставляет организм более глубоко использовать присутствующий в клетках запас АТФ-молекул, которые дают энергию.

«При нехватке энергии клетки «выбрасывают» в кровь аденин, который говорит мозгу об усталости и блокируется кофеином. Поэтому, когда мы пьем кофе, нам кажется, что мы стали бодрее и появилась энергия, но на деле мы просто перерастали ощущать утомление, так как его сигнал оказался заблокирован. Из-за этого организм утомляется еще сильнее. То есть мы продолжаем делать что-то через утомление организма, хотя и не чувствуем этого», — рассказала специалист.

Помимо этого, употребление кофеина в дозах более 300 мг в сутки может вызвать сердечно-сосудистые нарушения, состояние тревоги, головную боль, тремор, спутанность сознания.

По словам Ширковой, кофеин как стимулятор центральной нервной системы противопоказан при повышенной возбудимости, бессоннице, выраженной гипертензии и атеросклерозе.

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