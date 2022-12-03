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Нутрициолог: о пользе и вреде мандаринов

3 декабря 2022 17:27
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Мандарины помогают снижать вес и способствуют красоте кожи и волос.

Мандарины являются не только неизменным атрибутом Нового года, но и источником полезных витаминов, которых нам так часто не хватает в холодное время года. О пользе и вреде фрукта «Известиям» рассказала нутрициолог Grow Food Елена Свиридова в субботу, 3 декабря.

«Одно из основных и самых известных свойств мандаринов — насыщенность витамином C, который необходим для нормального развития всего организма. Помимо этого, мандарины богаты и другими не менее полезными веществами — витаминами A, группы B, кальцием, магнием и калием. Все они укрепляют иммунитет и помогают организму бороться с инфекциями и вирусами, что особенно актуально в позднюю осень», — отметила специалист.

По ее словам, употребление мандаринов также положительно сказывается на состоянии кожи. Так, в них содержатся витамины A и C, которые обеспечивают целостность эпителия и поддерживают здоровое состояние кожи. Благодаря аскорбиновой кислоте активизируется синтез коллагена. Этот белок делает кожу упругой и эластичной, участвует в строительстве костей, сухожилий, ногтей и волос.

Еще одно полезное свойство этого фрукта — это помощь в снижении веса. Так, сок мандаринов способствует работе пищеварения благодаря стимулированию выработки желудочного сока. Калий и кальций, содержащиеся в мандаринах, улучшают обмен веществ, а клетчатка повышает чувство сытости и на продолжительное время утоляет голод.

Однако, как уточнила нутрициолог, в некоторых случаях мандарины могут нанести вред организму.

«Чтобы не навредить организму, необходимо употреблять не более трех-четырех мандаринов в сутки. Натощак их есть не рекомендуется, так как кислоты сока раздражают слизистую оболочку кишечника и желудка. В случае переедания мандаринов возникают псевдоаллергические реакции и могут обостриться болезни желудка. Такие раздражения возникают из-за высокого содержания сахара, лимонной и аскорбиновых кислот», — рассказала Свиридова.

 

Фото:  ru.freepik.com

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