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Вручили Сергею Новикову, первому самарскому чемпиону по парасноуборду, новую доску и экипировку: комплект защиты, ботинки, крепления, шлем. Все профессионального уровня.



- Очень приятно получать такие подарки. Доска и оборудование - потрясающие! Все это было мне очень необходимо. Раньше катался на старом сноуборде своего тренера, крепления были изношенные, прежний шлем сломал на чемпионате стране. Поэтому очень рад! Спасибо минспорту и "Центру спортивной подготовки", - отметил Сергей Новиков.



Самарец Сергей Новиков, который в юношеском возрасте из-за онкологии потерял ногу, начал заниматься парасноубордингом в январе 2020 года. Уже через месяц тренировок он стал призером Кубка России, а в декабре – выиграл чемпионат страны.



- Конечно, качественная экипировка и оборудование - залог хороших тренировок и выступления на соревнованиях. Мы благодарны региону, что инициативу по развитию парасноуборду активно поддерживают. Вместе движемся вперед!, - заявил тренер Дмитрий Волобоев.



Сегодня Сергей Новиков командируется за счет средств минспорта на соревнования, получает премии за высокие спортивные результаты, с этого года как член сборной РФ будет получать ежемесячную стипендию губернатора Самарской области. Тренеры спортсмена, Дмитрий Волобоев и Татьяна Шевырева, благодаря минспорту прошли обучение по адаптивной физкультуре, получив соответствующие удостоверения.



Впереди у Сергея - чемпионат России по парасноуборду, который состоится в марте в Челябинской области. В соревнованиях выступит еще один самарский парасноубордист - Константин Ганечкин, также ставший призером чемпионата России в 2020 году, передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО