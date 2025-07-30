Новый интернет-сервис Росгвардии поможет самарским владельцам оружия избежать нарушения

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Введенная в эксплуатацию с 1 мая текущего года государственная информационная система в сфере оборота оружия «ГИС ФПКО» способна помочь владельцам оружия избежать нарушения сроков его перерегистрации и, как следствие, административной ответственности – констатируют специалисты подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области.

В личном кабинете специализированного портала, в котором можно авторизоваться с помощью учетной записи «Госуслуг», хранятся актуальные сведения обо всех документах владельца огнестрельного оружия – не только о разрешениях и лицензиях, о наличии охотничьего билета, пройденном обучении правилам безопасного обращения с оружием, но и, что весьма важно, сроках действия медицинской справки. Новый интернет-сервис поможет владельцу своевременно пройти медицинское освидетельствование и подать заявление на продление разрешения на оружие, чтобы избежать его аннулирования и изъятия.

Сотрудники подразделений ЛРР Управления Росгвардии по Самарской области напоминают, что обратиться с заявлением о выдаче нового разрешения взамен ранее выданного необходимо не позднее, чем за один месяц до дня окончания срока его действия.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области