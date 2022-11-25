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Новобранцы спортивной роты ЦСКА, г. Самара - спортсмены сборных команд России примут Военную присягу

25 ноября 2022 13:12
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Новобранцы спортивной роты ЦСКА, г. Самара - спортсмены сборных команд России примут Военную присягу

26 ноября 2022 года в 10.00 в музейно-выставочном центре "Самара Космическая" состоится торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих спортивной роты ЦСКА, г. Самара. 

Клятву на верность Родине произнесут 39 атлетов - членов сборных команд России по Олимпийским видам спорта. Юноши прибыли в Самару из регионов Центрального и Восточного военных округов - Поволжья, Урала, Сибири, Югры, Пермского края.

Среди призывников осеннего призыва 2022 года:

- мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике, серебряный призер Первенства мира, серебряный призер Первенства России, бронзовый призер чемпионата России Иван Гергет из г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области;

- мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, победитель Первенства Европы, победитель Первенства Европы, бронзовый призер чемпионата мира Зулфат Гараев из Набережных Челнов (Республика Татарстан);

- мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, победитель Первенства Европы, победитель Первенства России, победитель международного турнира «Борцовская Лига Поддубного» Павел Белкин из Самары. Талантливый борец - выходец из спортивной школы самарского филиала ЦСКА. Тренировали атлета армейские наставники Александр Кропотов и Рустам Гилязов.

Также в составе спортроты 19 мастеров спорта, 15 кандидатов в мастера и два перворазрядника.

 

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