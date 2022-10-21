Я нашел ошибку
Главные новости:
Демонтированная колонна со звездой из сквера у площади Сельского хозяйства отправится на хранение, а в дальнейшем будет восстановлена.
Ход подготовительных работ в районе строительства метро в Самаре оценил Павел Покровский
Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на встрече с волонтерами "Единой России".
В ГД сообщили, что около десяти тысяч мобилизованных вернули домой
Поступает большое количество обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах госучреждений.
Минкультуры считает логичным исчезновение с афиш артистов, покинувших Россию
Четыре человека пострадали, около 50 автомобилей, а также линии электропередачи и газовые сети получили повреждения.
Поезд врезался в бензовоз в Мексике, в результате чего произошли взрыв и пожар
Посадили рябины, ясени, дубы и обыкновенные сосёнки.
«Сохраним лес»: на месте несанкционированной свалки в поселке Чкалова высадили будущий смешанный лес
Вниманию зрителей будет представлено около 200 крупномасштабных фотографий, отражающих многообразие природного мира России.
Новая цифровая фотовыставка «Природа России: от Калининграда до Сахалина» - на склоне площади Славы
Секретарем Донецкого отделения партии избран врио главы республики Денис Пушилин, Луганского отделения - председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
«Единая Россия» открыла региональные отделения в ДНР и ЛНР
Участники круглого стола обсудили детали акции, поделились своим опытом работы с жителями, рассказали о проблемах.
Старшие по домам из Самары приняли участие в круглом столе «ЭнергосбыТ Плюс»
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.5
-0.09
EUR 60.44
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Новая цифровая фотовыставка «Природа России: от Калининграда до Сахалина» - на склоне площади Славы

21 октября 2022 19:22
151
Вниманию зрителей будет представлено около 200 крупномасштабных фотографий, отражающих многообразие природного мира России.

24 октября 2022 года на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы смена экспозиции: стартует фотопроект «Природа России». Вниманию зрителей будет представлено около 200 крупномасштабных фотографий, отражающих многообразие природного мира на территории Российской Федерации от Калининграда до Сахалина.

Изумляющие красотой пейзажи Средней Волги, Кавказа, полуострова Крым, Урала, Горного Алтая, Таймыра, Ямала, Чукотки, Камчатки, Сахалина, Калининградской, Астраханской, Ленинградской, Московской, Мурманской областей, кадры диких животных и растений – всё это новая экспозиция, подготовленная Самарским областным отделением Союза журналистов России и Фотообъединением СОО СЖР при поддержке Правительства Самарской области.

Выставка будет интересна зрителям различных возрастных категорий и направлена на развитие фотографического искусства, повышение интереса к географии, формирование знаний о ландшафтах, флоре и фауне, воспитание любви и бережного отношения к природе.
Авторы работ – члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союз журналистов России – Валерий Афанасьев, Алексей Голяков, Андрей Ларионов, Юрий Стрелец, Владимир Привалов, Николай Федорин, Владимир Рубинчик, Наталия Шинкевич, Елена Фомина, Олег Кирюшкин – много путешествуют, изучают природу. Они – мастера анималистики, пейзажа, макрофотографии.

Рекомендовано для семейного просмотра. Возрастные ограничения – 0+.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Тольятти, на Аллее Славы, увековечили память Героев, погибших при исполнении воинского долга — Андрея Соколовского и Александра Старчкова.
21 октября 2022  17:26
Дмитрий Азаров встретился с родными Героев России, погибших при исполнении воинского долга
213
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
21 октября 2022  13:36
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
773
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
21 октября 2022  12:22
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
226
Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»
21 октября 2022  12:14
Дмитрий Азаров обсудил программу развития курорта «Сергиевские минеральные воды»
213
40% жителей Самары считают свой город дорогим
21 октября 2022  09:36
40% жителей Самары считают свой город дорогим
247
Весь список