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24 октября 2022 года на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы смена экспозиции: стартует фотопроект «Природа России». Вниманию зрителей будет представлено около 200 крупномасштабных фотографий, отражающих многообразие природного мира на территории Российской Федерации от Калининграда до Сахалина.



Изумляющие красотой пейзажи Средней Волги, Кавказа, полуострова Крым, Урала, Горного Алтая, Таймыра, Ямала, Чукотки, Камчатки, Сахалина, Калининградской, Астраханской, Ленинградской, Московской, Мурманской областей, кадры диких животных и растений – всё это новая экспозиция, подготовленная Самарским областным отделением Союза журналистов России и Фотообъединением СОО СЖР при поддержке Правительства Самарской области.



Выставка будет интересна зрителям различных возрастных категорий и направлена на развитие фотографического искусства, повышение интереса к географии, формирование знаний о ландшафтах, флоре и фауне, воспитание любви и бережного отношения к природе.

Авторы работ – члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союз журналистов России – Валерий Афанасьев, Алексей Голяков, Андрей Ларионов, Юрий Стрелец, Владимир Привалов, Николай Федорин, Владимир Рубинчик, Наталия Шинкевич, Елена Фомина, Олег Кирюшкин – много путешествуют, изучают природу. Они – мастера анималистики, пейзажа, макрофотографии.



Рекомендовано для семейного просмотра. Возрастные ограничения – 0+.

Фото: пресс-служба правительства СО