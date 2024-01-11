Ночью и утром 12 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также с 16.00 11 января до 7.00 12 января вводится запрет для движения большегрузов по региональной трассе Обход города Сызрани с выходом на автодорогу М-5 «Урал».
Временно ограничено движение большегрузов по участку автодороги М-5 «Урал»
Также в прошедшем году врачи Самарского центра трансплантации органов и тканей впервые самостоятельно выполнили две пересадки печени.
В минувшем году в Клиниках СамГМУ выполнили пересадку 51 почки
Они изготовливают маскировочные сети. Их плетение стало сегодня одной из важных задач.
Сотрудники самарского Управления Росреестра помогают волонтерскому сообществу «Самара для фронта»
Общей протяженностью более 26 км.
В Ставропольском районе капитально отремонтируют две региональные трассы
Глава региона подчеркнул целеустремленность и профессионализм руководителя областного парламента, его вклад в развитие регионального здравоохранения.
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил Геннадия Котельникова с юбилеем
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» приняли участие в ежегодной новогодней акции «Елка желаний».
Волонтеры «Единой России» исполнили желания юных самарцев в новогодние каникулы
С гуманитарной миссией в ЛДНР отправился 53-й сводный отряд активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты». Среди них - три самарских девушки.
Самарские студентки отправились на помощь жителям новых регионов
Артист умер дома, с ним была его внучка.
Умер народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.39
-1.01
EUR 97.87
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники и ветераны УИС Самарской области посетили Рождественский концерт
Январские экскурсии в Музее-галерее «Заварка» приглашают самарцев
Интерактивная экскурсия пройдет в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ночью и утром 12 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель

11 января 2024 15:22
188
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 12 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, метель, при видимости 500 м и менее, усиление южного ветра, порывы 17-22 м/с, на дорогах снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Требуется журналист
В центре внимания
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
11 января 2024  13:57
На Вилоновской в Самаре коммунальщики будут работать, пока не вернут воду в дома
169
В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта
11 января 2024  12:35
В Самаре запустили пакетные тарифы для общественного транспорта
202
Лучшие проекты жителей Самарского региона помогут в подготовке стратегии развития страны
11 января 2024  11:00
Лучшие проекты жителей Самарского региона помогут в подготовке стратегии развития страны
202
от Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
10 января 2024  13:00
От Ракитовского шоссе  до автодороги «Обводная города Самары» продлено временное ограничение движения автомобильного транспорта
2757
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 января 2024  10:45
Из-за мороза в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
415
Весь список