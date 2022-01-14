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Николай Ренц: Омикрон не обойдет нас стороной – сомнений в этом нет"

14 января 2022 19:42
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Когда в Самарскую область может прийти новый штамм коронавируса - омикрон?

Когда в Самарскую область может прийти новый штамм коронавируса - омикрон? Прогноз по данному вопросу на заседании городского оперштаба 14 января сделал Николай Ренц.

 "Предполагаю, что уже в феврале нам с вами предстоит очень тяжелый период. В связи с этим призываю всех, кто еще по каким-то причинам этого не сделал, привиться от коронавируса. Тем, кто переболел или вакцинировался полгода назад и более, настоятельно рекомендую пройти ревакцинацию, чтобы быть готовым к новому штамму. Омикрон не обойдет нас стороной – сомнений в этом нет. Но мы с вами можем повлиять на течение грядущей волны и сделать все, чтобы предотвратить необратимые последствия", - обратился к горожанам в своем Instagram-аккаунте глава Тольятти.

 

Фото:   оперштаб СО

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